Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute Morgen im Bereich der 22.060/030. Er notiere damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 22.030 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, zunächst die 22.048/51, die 22.065/68 und dann die 22.076/78 Punkte zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, wären die 22.087/90, die 22.100/04 und die 22.115/18 bzw. die 22.132/35 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Schaffe es der Dow Jones über die 22.135 Punkte, so wären die 22.148/50, die 22.163/65 Punkte und das ATH die nächsten Anlaufmarken.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht, sich über der 22.030 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 22.020/15, bis 22.005/00 und dann weiter bis 21.980/78 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die 21.955/50, das TT von gestern und dann die 21.915/12 bzw. die 21.892/88 bzw. die 21.878/75 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 22.037 als auch bei 22.088 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 22.123/60/71/84 als auch bei 22.228/44/84 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.938 als auch bei 21.834/00 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.788/38 und bei 21.690/06 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



22.078 (22.105) bis 21.980 (21.933) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (15.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.880/21.950 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich bereits am Morgen in Richtung der 21.970/80 Punkte in Bewegung setzen können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann über die 22.000 Punkte-Marke gegangen, wobei die Dynamik alles andere als ausgeprägt gewesen sei. Der Index habe bei 22.017 Punkten das TH markiert. Von hier aus sei es dann wieder unter die 22.000 Punkte-Marke zurückgegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 22.000/05 Punkte weiter bis in den Bereich der 22.023/27 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht erreicht worden, das Setup habe damit nicht so gut gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 21.950 Punkte ebenfalls nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 21.930/28 Punkten gegangen. Hier hätten 3 Punkte gefehlt.TH: 22.017 (Vortag: 21.909)/ TT: 21.933 (Vortag: 21.813)/ Range: 84 Pkte (Vortag: 96 Pkte)Der Dow Jones habe am Freitag einen TS unter die 20 Tages-Linie im Daily formatiert, habe sich gestern aber wieder dieser Linie annähern und diese auch überschreiten können. Heute Morgen habe er sich über der 20 Tages-Linie etabliert. Damit habe er eine gut Grundlage geschaffen, weiter anzusteigen. Auf der Unterseite stabilisiere aktuell der Bereich bei 22.000 Punkten. Solange sich der Index per Stundenschluss über dieser Marke halte, habe er das Potenzial, weiter zu steigen. Denkbar sei auch, dass der Rücksetzer der letzten Woche genutzt werde, das ATH erneut anzulaufen.Einschätzung für den heutigen Handelstag: