Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vor zwei Tagen hatten wir an dieser Stelle die "inside days" beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) im Bereich des Tiefs von Ende 2018 bei 21.713 Punkten thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem zunächst ein weiterer Innenstab gefolgt sei, seien gestern die diskutierten "inside days" nach unten aufgelöst worden. Besonders schwerwiegend sei dabei, dass die US-Standardwerte die negative Weichenstellung mit einem Abwärtsgap (21.852 zu 21.487 Punkten) vollzogen hätten. In der Konsequenz dürfte der Erholungsimpuls seit dem Verlaufstief vom 23. März bei 18.214 Punkten zum Erliegen gekommen sein. Das 2018er-Tief habe sich also letztlich als zu hohe Hürde erwiesen und die Gegenbewegung der letzten Tage muss als "bear market rally" eingestuft werden. Die gestrige Abrisskante erhöhe vielmehr das Risiko der Ausbildung eines zweiten Standbeines. Eine Belastungsprobe des Märztiefs werde also in den nächsten Tagen zu einem realistischen Szenario. An dieser Stelle sei nochmals an den Verlaufsvergleich mit 1987 erinnert. Damals sei es ebenfalls zu einem zweiten Test des Verlaufstiefs gekommen. Als Absicherung für neue Short-Positionen biete sich die obere Gapkante der jüngsten Abwärtskurslücke an, die zudem bestens mit dem Tief von Weihnachten 2018 harmoniere. (02.04.2020/ac/a/m)

