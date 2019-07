Paris (www.aktiencheck.de) - Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch die Chance, dass der US-Aktienmarkt weiterhin gen Norden marschieren wird, steht nicht schlecht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wachsamkeit sei weiterhin gefragtOrdentlich Rückenwind verleihe derzeit vor allem die US-Notenbank, die jüngst eine Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt habe. Die Hoffnung auf eine zeitnahe Zinssenkung sei im Wochenverlauf zusätzlich von den schlechter als prognostizierten Arbeitsmarktdaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP genährt worden. Statt der erwarteten 140.000 Stellen seien im Juni nur 102.000 neue Jobs hinzugekommen. Dass sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping bei ihrem Gespräch am Rande des G20-Gipfels in Osaka am vergangenen Wochenende auf eine Wiederaufnahme der Gespräche hätten einigen können, beflügele die Wall Street zusätzlich. Der Handelsstreit der beiden Großmächte sei damit zwar noch nicht Geschichte, doch die Hoffnung auf eine mögliche Einigung sei sicherlich nicht gesunken. Trotz der guten Stimmung sollten Anleger aber wachsam bleiben. Sollte sich abzeichnen, dass die FED doch nicht die Zinsen senken werde und Trump und Xi sich wieder weiter voneinander entfernen würden, könnte der Dow Jones auch im Nu wieder korrigieren. (05.07.2019/ac/a/m)