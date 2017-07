Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute morgen im Bereich der 21.780/21.740. Er notiere erneut über dem Niveau der Frühbörse gestern morgen.



Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 21.750-Punkt-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, zunächst die 21.769/72, die 21.784/86 und dann die 21.794/96 bzw. das TH von gestern zu erreichen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären die 21.814/16, die 21.823/25 und dann die 21.841/43 Punkte.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht, sich über der 21.750-Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 21.740/38 und dann weiter bis 21.722/19 Punkte gehen könnten. Würden in diesem Bereich keine Erholungen gelingen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die dann die 21.700/695 bzw. das TT von gestern erreichen würden. Rutsche der Dow Jones unter diese Marke, könnten sich weiter Abgaben einstellen, die die 21.675/73, die 21.652/49 und dann die 21.636/34 Punkte erreichen könnten. Gehe es heute unter die 21.634 Punkte, so wären die 21.621/18, die 21.604/00 und dann die 21.585/80 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Komme es hier zu keinen Erholungen, so wären die 21.555/50, die 21.530/27 und dann die 21.510/05 Punkte weitere mögliche Anlaufziele.



Im Rahmen der Bekanntgabe des US-BIPs am Nachmittag könnte sich eine erhöhte Vola einstellen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.810/23/41 als auch bei 21.942 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 21.896 als auch bei 22.137 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.643 als auch bei 21.576/09 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.444/01 und bei 21.361 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.796 (21.823) bis 21.646 (21.585) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (28.07.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern morgen im Bereich der 21.700/21.730 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich am Morgen in Richtung der 21.750 Punkte schieben können, sei aber nicht ganz an diese Marke rangekommen. Es sei dann zunächst bis 21.710 Punkte zurückgegangen, um von hier aus Anlauf auf das JH zu nehmen. Bei 21.780/90 Punkten habe der Index aber wieder in Richtung Süden gedreht. Im Rahmen von vergleichbar dynamischen Abgaben sei es knapp unter die 21.700 Punkte gegangen. Die Bullen hätten den Dow dann zunächst vorsichtig über die 21.700 Punkte zurückgeschoben und dann gegen Handelsende dynamisch über die 21.800 Punkte, wo ein neues ATH formatiert worden sei.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 21.788/90 Punkte weiter bis in den Bereich der 21.800/03 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich kurz vor Handelsschluss eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkt überschritten worden, das Setup habe damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 21.604/00 Punkte dann bis knapp an den nächsten Anlaufbereich bei 21.585/80 Punkten gegangen. Damit habe das Setup gestern gepasst.TH: 21.804 (Vortag 21.742)/ TT: 21.687 (Vortag: 21.613)/ Range: 117 Punkte (Vortag: 129 Punkte)Chartcheck:Im Daily habe sich der Dow in der letzten Handelswoche über die 20-Tage-Linie geschoben und dort etablieren können. Denkbar sei, dass das ATH von gestern heute noch einmal erreiche, eventuell auch noch einmal leicht übertroffen werde. Auf der Unterseite sei er bei 21.600/500 bzw. 21.440 Punkten gut unterstützt. Rücksetzer seien in den vergangenen Handelstagen, wie gestern auch, immer zeitnah zurückgekauft worden. Kritisch wäre erst ein Unterschreiten der 21.390 Punkte auf Tagesschlussbasis. Werde dies am Folgetag bestätigt, könnten sich die Abgaben fortsetzen. Aktuell spreche aber nichts für ein kurzfristiges bärisches Szenario.Einschätzung für den heutigen Handelstag: