Obwohl das AZH in Reichweite sei, hätten es die Bullen in den letzten drei Handelstagen nicht attackieren können. Somit bestehe hier die Gefahr einer vorläufigen Topbildung und der Index könnte in den Korrekturmodus verfallen. An der Marke 23.450 würden immer wieder die Bären aktiv. Hier dürfte sich der Kampf entscheiden.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten weiterhin versuchen, den Index über der 23.353 oder 23.320 zu halten. Um von hier mit Dynamik die 23.450 rauszunehmen. Sollte es hier zu einem Retest nach Break kommen sollte dieser unbedingt halten, da dies sonst als Falsebreak zu bewerten sei und die Bären dann übernehmen könnten. Oberhalb der 23.450 würden dann die Ziele 23.489, 23.503, 23.524 und 23.565 warten. An der 23.565 gelte es wieder aufzupassen, ob die Bären hier drehen könnten.



Die Bären hätten drei Möglichkeiten einzusteigen. Zum Einen könnten sie gleich das Ruder übernehmen und mit dem DT im Rücken die 23.353 und 23.320 attackieren. Dann wäre es möglich erneut die Marke von 23.450 abzuverkaufen um dann den Break zu fossieren. Oder es werde ein Falsebreak auf der Oberseite gespielt, dann könnte sie bei ca. 23.468 aktiv werden. Auf der Unterseite gebe es dann 23.320, 23.256, 23.237 und 23.219 als mögliche Anlaufpunkte. An der 23.219 gelte es wieder aufzupassen, da hier die Bullen eingreifen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.430/435/450/457/489, 23.503/524/565, 23.662, 23.744, 23.813

Unterstützungen: 23.388/353/320, 23.256/237/219, 23.170/116, 23.080/054



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.450 (23.467) bis 23.353 (23.318) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.10.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der letzte Handelstag ist im Dow Jones als neutral einzuordnen, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Bullen hätten es geschafft, den Widerstand 23.353 zu verteidigen, hätten jedoch keinen Break auf der Oberseite schaffen können. Die Bären seien zuerst an die 23.457 zu verteidigen und später auch die 23.430. Auch hier habe kein Break geschafft werden können.Da kein Break auf der Unter- und Oberseite erreicht worden sei, habe es am Freitag eine Seitwärtsbewegung gegeben. Die Setups hätten jedoch trotzdem gut umgesetzt werden können, da die Breakmarken exakt angelaufen worden seien.TH: 23.457 (Vortag: 23.451)/ TT: 23.349 (Vortag: 23.339)/ Range: 108 Pkte (Vortag: 112 Pkte)Chartcheck: