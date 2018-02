Börsenplätze DowDuPont-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs DowDuPont-Aktie:

58,00 EUR +1,06% (15.02.2018, 13:37)



NYSE-Aktienkurs DowDuPont-Aktie:

71,33 USD +0,82% (14.02.2018, 22:01)



ISIN DowDuPont-Aktie:

US26078J1007



WKN DowDuPont-Aktie:

A2DN8H



Ticker-Symbol DowDuPont-Aktie:

6D8



NYSE-Symbol DowDuPont-Aktie:

DWDP



Kurzprofil DowDuPont Inc.:



DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H, Ticker-Symbol: 6D8, NYSE-Symbol: DWDP) ist eine Holdinggesellschaft, die aus dem Zusammenschluss aus The Dow Chemical Company und DuPont Ende August 2017 hervorging. Das entstandene Unternehmen bildet eines der größten Chemieunternehmen der Welt und es wird im weiteren Verlauf eine Aufteilung des Konzerns in drei unabhängige börsennotierte Unternehmen angestrebt. Die Aufteilung soll entsprechend der drei Hauptgeschäftsfelder Agriculture, Materials Science und Specialty Products erfolgen. (15.02.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - DowDuPont-Aktienanalyse von Ulle Wörner, Investmentanalyst von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie von DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H, Ticker-Symbol: 6D8, NYSE-Symbol: DWDP).Kräftiges Wachstum in Q4/2017: Auf pro forma-Basis habe DowDuPont zum Jahresabschluss einen Umsatzanstieg um 13% auf 20,1 Mrd. USD erzielt, wozu alle Segmente und Regionen beigetragen hätten. Wichtigster Treiber seien wie bereits im Vorquartal höhere Absatzmengen (+6%) gewesen, aber auch gestiegene Preise (+5%) hätten zu Zuwächsen geführt. Währungs- und Portfolioeffekte hätten den Umsatz um jeweils 1% erhöht. Unterstützt durch die gestiegenen Absatzmengen und Preise sowie Kostensynergien von über 200 Mio. USD habe sich das EBITDA um 24% auf 3,9 Mrd. USD verbessert. Der adj. Gewinn je Aktie sei in Q4 um 41% auf 0,83 USD gestiegen, womit die Markterwartungen übertroffen worden seien.Positive Auswirkungen der US-Steuerreform: Auf berichteter Basis habe sich in Q4 ein Nettoverlust von 1,2 Mrd. USD ergeben. Dabei seien Einmalbelastungen aus dem Merger durch positive Bewertungseffekte aus der US-Steuerreform (+1,1 Mrd. USD) nur teilweise kompensiert worden. Zukünftig dürfte die Steuerquote durch die Reform verglichen mit der bisherigen Erwartung um 1 bis 2 Prozentpunkte geringer ausfallen.Synergieziel erhöht, Spin-offs auf Kurs: Insgesamt seien im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses bisher annualisierte Kostensenkungen von mehr als 800 Mio. USD erzielt worden. Auf Basis der bislang erzielten Fortschritte sei das Synergieziel um 10% auf 3,3 Mrd. USD angehoben worden. Die geplante Aufspaltung des Konzerns in drei eigenständige Unternehmen solle innerhalb der nächsten 14 bis 16 Monate erfolgen (Materials Science Ende Q1/2019, Agriculture und Specialty Products ab Juni 2019).Kräftiges Wachstum für 2018 erwartet: Das Unternehmen sehe für wichtige Märkte weiterhin gute Wachstumsaussichten und rechne daher für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Bereich. Der adj. Gewinn je Aktie solle im mittleren bis hohen 10%-Bereich zulegen.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die DowDuPont-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde bei 76 USD belassen. (Analyse vom 14.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link