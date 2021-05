Der Parodie-Coin Dogecoin werde immer mehr zum Spielball und Marketinginstrument. Ein seriöses Investment sehe anders aus und der Krypto-Coin diene höchstens als hochriskante Zockerei. Kryptointeressierte sollten daher für ein ernsthaftes Engagement lieber andere Coins wie Bitcoin oder Ethereum unter die Lupe nehmen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der selbst ernannte Dogefather, Elon Musk, enttäuschte am Wochenende die Spekulanten bei seinem TV-Auftritt, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Er habe die Kryptowährung Dogecoin als "Hustle" bezeichnet und den Coin auf Talfahrt geschickt. Jetzt habe der Tesla-CEO erneut nachgelegt und wolle den DOGE-1-Satellit ins All schicken. Im Jahr 2022 solle er Satellit zum Mond geschossen werden. Damit wolle der Selfmade-Milliardär die Meme-Währung sprichwörtlich zum Mond schicken. Die Mission sei nicht nur eine Marketing-Aktion, sondern habe angeblich auch einen ernsthaften Hintergrund: Der Satellit sei mit Kameras und Sensoren ausgestattet und solle Daten vom Mond sammeln. Das Vorhaben solle vollständig über die Kryptowährung Dogecoin finanziert werden.Vor dem Auftritt von Musk in der TV-Show "Saturday Night Live" am Samstag habe Dogecoin noch ein neues Allzeithoch bei 0,74 USD erreicht. Nach seinem Kommentar "It´s a hustle" sei es zum Crashgekommen und der Kurs sei um bis zu 44% auf 0,41 USD eingebrochen. Von diesem Level aus habe sich der Coin auf knapp 0,60 USD im Sonntagshandel erholt. Aktuell stütze die Ankündigung um das DOGE-1-Projekt die Währung.