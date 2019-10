Daher würden die Experten von Unigestion erwarten, dass die negativen Ergebnisüberraschungen im dritten Quartal vor allem aus Sektoren mit hohem Exposure zum Welthandel und solchen, die anfällig für einen starken US-Dollar seien, kommen würden. In der vergangenen Woche sei die Q3-Ertragssaison mit einer erfreulichen Gewinnrate gestartet. Im gesamten S&P 500 hätten diese ersten Ergebnisse gezeigt, dass die tatsächlichen Erträge im Durchschnitt 3,7% über den Schätzungen lägen. In den nächsten zwei Wochen würden Unternehmen, die zwei Drittel der Marktkapitalisierung des S&P 500 repräsentieren würden, berichten. Ihre Ausblicke werden uns zeigen, ob der Gewinntiefpunkt hinter uns liegt und ob die sehr hohen Ergebniswachstumserwartungen der Analysten für 2020 (+10,6%) und 2021 (+9%) realistisch sind, so die Experten von Unigestion.



Dividenden seien im Jahresvergleich weniger volatil als der Aktienkurs, obwohl beide von der Ertragsfähigkeit eines Unternehmens beeinflusst würden. Die Unternehmen würden die Erwartungen der Aktionäre normalerweise durch die Festlegung eines langfristigen Dividendenziels steuern. Sie könnten jedoch auch versuchen, die Zufriedenheit der Aktionäre zu maximieren, indem sie vorübergehend von ihrer Politik abweichen würden. Aktionäre würden Dividendenzahlungen häufig als Hauptindikator für die Gesundheit eines Unternehmens und die Leistung seines Managements nutzen. Daher sei es wahrscheinlicher, dass Unternehmen Auszahlungen erhöhen würden, wenn die Gewinne sinken würden, als dass sie sie verringern würden, wenn sich die Gewinne erholen würden. Dadurch entstehe eine Konvexität zwischen Dividendenzahlung und Gewinnergebnis.



1982 habe die SEC ein neues Gesetz zum Schutz von Unternehmen verabschiedet, die Rückkäufe tätigen. Diese Regelung habe Dividenden noch beständiger gemacht, da Rückkäufe nun als Dividende hätten verwendet werden können. In dem gegenwärtigen Kontext, in dem die Unsicherheiten hoch und das globale Wachstum niedriger seien, würden Unternehmen dazu tendieren, ihre Investitionen zu verschieben und Kapital über die flexibleren Rückkaufoperationen an die Anleger zurückzugeben. Die Kombination mit einer sehr günstigen Finanzierung (Zinssätze und Credit Spreads) habe dazu geführt, dass US-Unternehmen in den letzten zehn Jahren die größten Nettokäufer von US-Aktien gewesen seien und seit der Finanzkrise 5 Mrd. USD zurückgekauft hätten. Im Jahr 2018 habe die Ausschüttungsquote 88% des Gewinns betragen, wobei rund zwei Drittel aus Rückkäufen und ein Drittel aus Dividenden stammen würden. Ein Anstieg des Aktienrückkaufs um 50% im Jahr 2018 auf ein Allzeithoch von über 800 Mrd. USD habe in Washington und darüber hinaus eine große öffentliche Debatte über den Einsatz von Unternehmensliquidität ausgelöst. Hingegen scheinen Dividenden trotz eines stetigen durchschnittlichen jährlichen Anstiegs von 7% in den letzten zehn Jahren nicht mehr ins Auge zu fallen, so die Experten von Unigestion.



Im Gegensatz zu den viel positiveren Gewinnerwartungen erwarte der Dividendenmarkt für das nächste Jahrzehnt ein jährliches Wachstum von 0,7%. Zum Vergleich: Das Dividendenwachstum des S&P 500 pro Aktie habe in keinem 10-Jahres-Zeitraum seit 1950 unter 2,2% gelegen. Zudem seien die Dividendenmärkte in Rezessionen deutlich widerstandsfähiger gewesen. Während der letzten elf Abschwünge (seit 1947) sei die Dividende um durchschnittlich 5% von Höhepunkt zu Tiefpunkt gesunken und habe im Schnitt fünf Quartale gebraucht, um sich auf die Höchststände vor der Rezession zu erholen. Offensichtlich würden die Dividenden des S&P 500 und der zugrunde liegende Spot-Markt zwei verschiedene Geschichten erzählen. Daher sehen wir eine gute Relative-Value-Chance, Dividenden-Futures zu kaufen und S&P 500-Futures (Beta-neutral) dagegen zu verkaufen, so die Experten von Unigestion. Aufgrund der zuletzt starken Underperformance hätten Dividenden ein großes Aufholpotenzial, falls sich die Ungewissheit auflöse. Im Falle einer Rezession sollte die Höhe des Dividendenrückgangs wenig mit der Höhe des Ergebnisrückgangs korrelieren. Da Rückkäufe eine zusätzliche Schutzschicht bieten würden, sollten Dividenden von ihrer Stabilität profitieren.



Unsere Nowcaster weisen derzeit ein geringes Rezessionsrisiko und ein sehr geringes Risiko für Inflationsüberraschungen auf, ein gutes Umfeld für Carry-Strategien, so die Experten von Unigestion. In diesem Zusammenhang würden Dividenden eine sehr attraktive Risiko-Ertrags-Gelegenheit bieten. Nach Meinung der Experten von Unigestion seien die relativ positiven politischen Entwicklungen und die Stabilisierung der Makrodaten am Markt nicht richtig bewertet. Negative Stimmung und hohe Unsicherheit hätten zu einer geringen Positionierung bei risikoreichen Anlagen geführt. Zyklische Anlagen würden im Gegensatz zu sehr teuren Hedge-Assets fair bewertet wirken. Ein kleiner positiver Stimmungsumschwung könnte einen Schmerz-Trade nach oben auslösen. (23.10.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Seit Donald Trump sein Amt angetreten hat, sind die jährlichen Gewinne des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) doppelt so schnell gewachsen wie in der Vergangenheit, so die Experten von Unigestion.Jede Diskussion über die Auswirkungen des Präsidenten auf die Gewinne beginne zwangsläufig mit der Unternehmenssteuerreform. Die verbuchten Gewinne hätten 2018 die Prognosen der Analysten um fast 8% übertroffen. Aufwärtsüberraschungen dieser Größenordnung seien jedoch selten und schwer zu wiederholen, und die Gewinnprognosen würden zum üblichen Trend zurückkehren und sich mit der Zeit verschlechtern.In diesem Jahr hätten die Analysten die Ertragserwartungen stark herabgestuft, was zu einer Prognose für das dritte Quartal von 3,2% gegenüber dem Vorjahr führe. Angesichts des historischen Trends, dass die Gewinne vieler Unternehmen die Schätzungen übertreffen, glauben wir, dass wir das Quartal in einem leicht positiven Bereich beenden könnten, so die Experten von Unigestion. Aber auch in diesem Fall habe sich der Trend seit der Steuerreform deutlich geändert. Angesichts des stockenden Wachstums des Gewinns je Aktie hänge die Marktleistung mehr denn je von niedrigen Zinsen ab. Oder anders gesagt, Präsident Trump kritisiere öffentlich den FED-Vorsitzenden Jerome Powell und nehme dann die Anerkennung für seine Bemühungen entgegen.