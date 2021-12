Mark Belsey, Senior Investment Analyst im European-Equity-Team, dazu: "Wir prüfen die ESG-Risiken und -Chancen der einzelnen Unternehmen und beziehen sie in unsere Bewertungsanalyse ein. Es gibt Elemente, die sich leicht quantifizieren lassen. Für diese können wir unsere Finanzprognosen und unsere diskontierten Cashflow-Schätzungen anpassen. Bei schwieriger zu quantifizierenden Faktoren integrieren wir eine qualitative Analyse in unseren Investment Case. So können wir Ab- oder Aufschläge auf die Kapitalkosten oder Bewertungsmultiplikatoren im Vergleich zu ihrer Peer Group berechnen."



Diese Bewertung könne auch parallel zu den Engagement-Maßnahmen erfolgen. Gelinge ein Engagement, könne der Abschlag auf ein Unternehmen mit schlechter Performance wegfallen. Wenn dies nicht der Fall sei, werde der Abschlag weiterhin angewendet.



Kosten für das Netto-Null-Ziel beziffern



Robert Davis, Senior Portfolio Manager im European-Equity-Team, weiter: "Unsere Analysten nehmen die Betriebs- und Kapitalkosten unter die Lupe, die zur Erreichung des Netto-Null-Ziels eines Unternehmens erforderlich sind. Sobald dies in die Prognosen eingeflossen ist, können unsere Cashflow-Prognosen für das betreffende Unternehmen ganz anders ausfallen als der Marktkonsens. Dies ist für Dividendenzahlungen wichtig: Ein Unternehmen, das Hunderte von Millionen Pfund in ein kohlenstoffneutrales Projekt investieren muss, wird möglicherweise Beeinträchtigungen seines Cashflows verzeichnen."



Längerfristig könne diese Investition jedoch die finanzielle Lage eines Unternehmens verbessern. Es könne eine attraktive Rendite erzielen, weil es nicht mehr für CO2-Zertifikate zahlen müsse, oder es könne einen Aufschlag für sein Produkt verlangen, weil es nachhaltig produziert worden sei.



Fazit



Für Dividendenanleger biete Kontinentaleuropa eine große Auswahl an ertragsstarken Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Die Konzentration auf zyklische Sektoren sei deutlich geringer als beispielsweise auf dem britischen Markt. Es könne jedoch immer noch schwierig sein, Unternehmen mit hohen und wachsenden Erträgen zu finden, die auch unter ESG-Aspekten gut abschneiden würden.



Mit dem richtigen Prozess seien diese Ziele durchaus kompatibel: Durch die Auswahl der richtigen Titel in jedem Sektor sei es möglich, ein Portfolio mit überdurchschnittlicher Performance aufzubauen, das Erträge generiere und gleichzeitig eine geringere CO2-Intensität als die Benchmark erreiche. (02.12.2021/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Die Dividenden haben sich inzwischen weitgehend von den Folgen der Pandemie erholt und die Ausschüttungen der europäischen Unternehmen dürften bis Mitte 2022 wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreichen, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Allerdings sei die deutlichste Erholung in den Sektoren zu beobachten, die unter Umweltaspekten problematisch seien. So hätten beispielsweise Bergbauunternehmen aufgrund steigender Rohstoffpreise hohe Ausschüttungen verkündet, und Öl- und Gasunternehmen hätten ihre Dividenden erhöhen können, da sich die Energiepreise erholt hätten.In diesem Umfeld müssten Investoren versuchen, ihre Aktienstrategie mit der wachsenden Bedeutung von ESG-Kriterien in Einklang zu bringen unter Beibehaltung einer ausreichenden Sektordiversifikation. Für NN Investment Partners (NN IP) gebe es drei grundlegende Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit der Dividende langfristig zu gewährleisten:Engagement statt AusschlussprinzipAnpassung der Finanzdaten an spezifische ESG-Aspekte