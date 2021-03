Das CBDC würde eine Ergänzung des bestehenden Geldsystems bedeuten und damit eine Lücke füllen. Bargeld sei staatlich emittiert und bilde die Basis des Geldsystems. Das heutzutage elektronische Buchgeld oder Giralgeld sei jedoch privater Natur. So stelle es im Gegensatz zum Bargeld kein gesetzliches Zahlungsmittel dar, werde aber dennoch allgemein akzeptiert. Zudem gebe es staatlich emittiertes elektronisches Geld, das aber nur im Interbankenmarkt gehandelt werden könne. CBDC wäre staatlich, d.h. von der Zentralbank emittiert, elektronisch und eventuell für den allgemeinen Gebrauch. Das beste Geld aller Zeiten?



Grundsätzlich könne CBDC in zwei Kategorien unterschieden werden: In CBDC für den generellen Gebrauch und solches, das nur Finanzinstituten zur Verfügung stehe.



Neben der Frage, wer das neue Zentralbankgeld nutzen solle, stelle sich vor allem die nach der Ausgestaltung. Die größte Neuerung wäre wohl mit einem tokenbasierten CBDC für den Allgemeingebrauch verbunden. Hier wäre eine Verbuchung der Transaktionen auf einer Blockchain zu bewerkstelligen. Völlig neue und automatisierte Zahlungsabwicklungen seien vorstellbar und Anwendungen im "Internet der Dinge" könnten entwickelt werden. Die Rolle der Banken dürfte sich dann aber erheblich wandeln und neue Konkurrenz mit Zahlungsabwicklern und Techfirmen würde entstehen. Die Entwicklung eines Giralgedltokens werde daher intensiv diskutiert.



CBDC werfe aus volkswirtschaftlicher Perspektive eine Reihe von weiteren Fragen auf. Was werde gesetzliches Zahlungsmittel? Komme es zur vollständigen Verdrängung von Bar- und Buchgeld? Welchen Einfluss hätte das neue Geld auf die Kreditvergabe und die Rolle der Banken und der Zentralbank?



Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine abschließende Beurteilung nicht möglich, weil viele dieser Fragen noch unbeantwortet seien. Auf lange Sicht könnte sich aber eine programmierbare Währung, sei es ein staatlich emittiertes Token-Geld oder eine private Giralgeld-Lösung, durchsetzen. Die Bedeutung bisheriger Geldarten (Bar- und Buchgeld) würde schrumpfen. Die Geschichte des Geldes lehre, dass neue Geldformen alte verdrängen würden, wenn sie den Präferenzen der Marktteilnehmer entsprechen würden und effizienter seien. Oder könne man sich noch vorstellen, mit Muscheln, Steinen oder Kalkschnecken zu zahlen?



Die Programmierbarkeit könnte hier der entscheidende Faktor sein. Die damit einhergehenden Umwälzungen sollten von Zentralbanken und Regierungen, aber auch von Geschäftsbanken sorgfältig analysiert und bewertet werden. Insbesondere seien dabei auch die Herausforderungen durch Facebook und die Digitalgeldentwicklung beispielsweise in China im Auge zu behalten. Europa dürfe in dieser Frage den Anschluss nicht verlieren. Deshalb sei es wichtig, dass auch sich die EZB intensiv um dieses Thema kümmere. (03.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es scheint, als ob sich alles nur noch um Corona dreht, so Dr. Gertrud R. Traud, Chefvolkswirtin, Leitung Research bei der Helaba.Dem sei aber nicht so. Corona sei hoffentlich bald ein Phänomen von gestern. Die Megatrends würden aber bleiben, wie das Thema Digitalisierung, das auch für die Währungshüter in Frankfurt von großem Interesse sei und unter dem Begriff "digitales Zentralbankgeld" (CBDC) diskutiert werde. Dies habe insbesondere Fahrt aufgenommen, als Facebook angekündigt habe, die digitale Währung Libra (die mittlerweile in Diem unbenannt worden sei) zur Massenanwendung einführen zu wollen.CBDC habe nichts mit den derzeit im Fokus stehenden Kryptowährungen wie Bitcoin zu tun, basiere möglicherweise jedoch auf der gleichen Technologie, also einer Blockchain. Alle bisherigen Kryptowährungen hätten den Geldstatus nicht erreichen können, denn keine erfülle alle drei Geldfunktionen: Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel. Vielmehr seien sie Spekulationsobjekte geblieben, ohne intrinsischen Wert, aber oft mit hoher Volatilität und Risiko.