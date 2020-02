eToros Asien-Analyst Toby Wu stimme dem zu und füge eine neue Dimension für Investoren hinzu, die am technologischen Trend würden verdienen wollen. "Die Technologiebranche zieht an, insbesondere der Halbleitersektor", so Wu. "Im Jahr 2019 wurde die Aktivität der Anleger durch Transaktionen in den Bereichen Netzwerke und drahtlose Verbindungen, integrierte Schaltkreise und Automobilbau angekurbelt."



Es hätten also nicht nur die Erfinder der Einzelteile verdient, im Portfolio von Anlegern zu sein, sondern auch diejenigen, die sie in die Hardware verbauen würden. "Wir können uns Intel, Micron, NXPI, Skyworks und AMD ansehen", habe Wu gesagt. "Es wird zwangsläufig große Preisaktionen geben, abhängig von der Handelskriegssituation zwischen China und den USA."



Aber trotz - oder gerade wegen - der Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, sollten Anleger auf dem Schirm haben, dass Ideen von überall her kommen könnten, und Ausschau nach der nächsten großen digitalen Sache halten.



Nach einem Jahrzehnt der Achterbahnfahrt stünden die Crypto Assets im Jahr 2020 und danach auf dem Vormarsch, so die Analysten von eToro, die den Markt weltweit beobachten würden.



"Zehn Jahre nach seiner Einführung hat sich das Bitcoin-Netzwerk als sicher erwiesen, und die Angst vor einer Krypto-Blase scheint verschwunden zu sein", habe der spanische Analyst Javier Molina gesagt. "Heute haben wir mehr Wallets, die Bitcoins halten, als 2017, die Hash-Rate hat ein Allzeithoch erreicht, die Terminbörsen (CME und Bakkt) funktionieren einwandfrei, und die institutionellen Akteure haben sich durch Investitionen in das Netz eingeklinkt."



Anstatt das Kryptophänomen weiter zu ignorieren, würden Regierung und Aufsichtsbehörden beginnen, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, beobachte Fusco Femiano: "Regierungen auf globaler Ebene legen tatsächlich einen Weg für die Regulierung von Krypto-Assets fest, und ich glaube, dass dies ein unumkehrbarer Prozess ist."



Für das nächste Jahrzehnt erwarte Fusco Femiano, dass Kryptoassets als traditionelle Investitionen betrachtet und akzeptiert würden, wobei die ihnen zugrunde liegende Technologie - die Blockchain - einen erheblichen Einfluss auf die Investitionslandschaft insgesamt haben werde und in den anhaltenden Technologieboom eingebunden sei. "Ich glaube auch fest daran, dass Bitcoin aufgrund als einzigartige Anlageoption zunehmend als digitales Gold angesehen werden wird", so Fusco Femiano. Sicherlich habe Bitcoin ähnliche Eigenschaften, da es nicht an Aktien, Anleihen oder andere marktbasierte Finanzinstrumente gebunden sei. Tatsächlich bestehe seine gesamte Daseinsberechtigung darin, für sich zu stehen, unabhängig vom Drängen und Ziehen der nationalen und regionalen Wirtschaften und den Wellen der Finanzmärkte. Diese Unabhängigkeit habe dem Bitcoin im letzten Jahrzehnt viele Fans beschert - und werde nach Ansicht von eToro auch weiterhin Bestand haben.



Und die Fans hätten vielleicht die Qual der Wahl, denn es scheine, dass jeder im Jahr 2020 ein Stück der digitalen Währung haben möchte, denn die Zentralbanken von Europa bis China würden ihre eigenen Kryptowährungen entwickeln. Und wer könne Facebooks gut publizierte Einführung von Libra vergessen, die ebenfalls in den kommenden Monaten stattfinden werde?



Aber während das Thema Krypto inzwischen auch den Mainstream bewege, gebe es eine Menge Fragen von Investoren: Wer werde vorne dabei sein? Wer werde sich über die Zeit hinweg behaupten können? Brauche man realistischerweise so viele Kryptos? Und wenn nicht, wie würden Investoren und Händler auswählen? "Spitzenkryptos wie Bitcoin, Ethereum und XRP sind zwar auf ihre eigene Art und Weise unterschiedlich in Bezug auf das, was sie erreichen wollen, aber sie sind die größten Kryptos und haben die größten Entwicklungsteams im Rücken", habe der britische Analyst Simon Peters gesagt. "Letztendlich sind sie diejenigen, die am ehesten Erfolg haben werden."



Er füge jedoch hinzu, dass Kryptowährung erst im Mainstream ankomme, wenn es als Zahlungsmittel für Produkte und Dienstleistungen verwendet werde und davon sei der Markt noch ein Stück weit entfernt. "Bestimmte Fragen müssen erst noch geklärt werden, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und die Wahrnehmung von Kursmanipulation und Volatilität zu verringern", so Peters.



In New York hätten die Behörden die BitLicense geschaffen, um die Währungsaktivitäten zu regulieren und zu steuern, und der spanische eToro-Analyst Molina sei der Meinung, dass sie voraussichtlich noch weiter gehen würden und dies der wichtigste nächste Schritt sein könnte. (18.02.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Während sich der Staub am Beginn eines brandneuen Jahrzehnts legt, gibt es laut dem globalen Analystenteam von eToro drei Hauptthemen, die Anleger auf ihrem Radar haben sollten.Ganz oben auf der Liste stehe Cannabis, ein Sektor, für den David Derhy und Antoine Fraysse-Soulier einen überraschenden Aufschwung für Investoren voraussagen würden. Es gebe neben Nordamerika und ausgewählten europäischen Ländern weltweit noch viele weitere Länder, die den rechtlichen Status der Droge für medizinische Zwecke oder die Entkriminalisierung des Cannabis für den Freizeitkonsum auf den Prüfstand stellen würden.Der Marihuana-Markt scheine sich in den letzten zwei Jahren stark verändert zu haben, aber die Entwicklungen seien nicht immer nur in die Höhe gegangen - Anleger sollte sich also nicht von der aktuellen Situation täuschen lassen. "Anleger sollten sich auf den Wert von Unternehmen in diesem Sektor konzentrieren", erkläre Fraysse-Soulier, "aber die Volatilität dieser Unternehmen berücksichtigen." Da die Branche - verglichen mit dem Öl, dem Einzelhandel und anderen großen Sektoren - relativ unreif sei und es viel weniger Unternehmen gebe, in die investiert werden könne, könne selbst die kleinste Unebenheit große Auswirkungen haben.Zusätzlich sei die Entwicklung auf dem Cannabis-Markt kein globales Phänomen, da die Gesetze, die den Verkauf und den Konsum der Droge regeln würden, weltweit unterschiedlich seien. In Kanada zum Beispiel sei sie sowohl für Freizeit- als auch für medizinische Zwecke legal - letzteres sei bereits seit 2001 der Fall. Im Vereinigten Königreich sei sie jedoch nach wie vor eine gefährliche Droge, obwohl die medizinische Verwendung von Cannabis (wenn sie von einem registrierten Facharzt verschrieben werde) im November 2018 legalisiert worden sei.Vielleicht weniger überraschend, dass Technologie immer noch ein Favorit für die eToro-Analysten sei.In den letzten zehn Jahre habe es enorme Veränderungen in diesem Markt gegeben. Im Jahr 2010 hätten die Smartphones gerade erst begonnen, den Markt zu erobern, und das digitale DAB-Radio habe die knisternden FM-Übertragungen ersetzt. Die Möglichkeit, Live-TV aufzuzeichnen und anzuhalten, sei ein ziemlich neues Phänomen gewesen, und Mobilfunknutzer seien auf ein 3G-Netz beschränkt gewesen.Wo es ein Wachstum gebe, gebe es oft auch einen finanziellen Ertrag, aber der werde sich nicht auf Marktbeteiligten gleich verteilen. Die eToro-Analysten raten den Anlegern dazu, darauf zu achten, wer ihre Technologie-Handels-Dollar bekommt. "Sektoren und Unternehmen, die bei der Nutzung der digitalen Transformation und der künstlichen Intelligenz proaktiver sind, werden auf lange Sicht zu Gewinnern werden", habe Edoardo Fusco Femiano, eToro-Analyst in Italien, gesagt. "Die künstliche Intelligenz macht ständig Fortschritte bei der praktischen Umsetzung: Frühe und intelligente Anwender werden die nächsten Marktführer in ihren jeweiligen Branchen sein."Für den britischen Analysten Adam Vettese werde der Technologiesektor für jeden Investor schnell zu einem schwer zu ignorierenden Bereich: "Es gibt einige Aktien, die in den letzten Jahren in Bezug auf die Performance wirklich führend waren", habe er gesagt. "Es ist schwer die Firmen zu ignorieren, die ständig Rekordhochs erreichen, und es scheint sich dauernd zu wiederholen, wobei sich immer neue Gelegenheiten ergeben."