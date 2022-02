Die METRO habe im untersuchten Universum von knapp 200 Aktien den höchsten Umsatzanteil mit 12,8% in Russland und der Ukraine. Die Konsequenz: Die METRO-Aktie habe in den vergangenen sieben Tagen 12% verloren und sei auf den tiefsten Stand seit April 2021 gefallen.



Ein eher geringes, aber trotzdem noch nennenswertes Gewinnrisiko von unter 10% hätten die Analysten bei BAUER (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF), CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF), Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF), Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF), HHLA (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF), Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), König & Bauer (ISIN: DE0007193500, WKN: 719350, Ticker-Symbol: SKB, Nasdaq OTC-Symbol: KOEBF), KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF), LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT), STEICO (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) und Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ausgemacht.



CECONOMY z.B. halte 15% an der russischen M.video. Fraport sei am Flughafen von St. Petersburg beteiligt.



Unter Druck stehe auch adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF). Der DAX-Konzern habe im Jahr 2020 in Russland 584 Mio. Euro erlöst (insgesamt 19,8 Mrd. EUro). Die Aktie sei am Donnerstag auf ein neues 12-Monats-Tief gerutscht.



Die Lage in der Ukraine - gemischt mit der anstehenden Zinswende - sei schwer verdauliche Kost für die Bullen. Anleger sollten ihr Depot auf Krisenfestigkeit überprüfen. Stock-Picking werde 2022 noch wichtiger. (25.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotzdem bleibe die Situation kompliziert und die Kurse dürften teilweise weiter stark schwanken. Die Anleger würden sich fragen: Welche Unternehmen seien von der Krise besonders betroffen?Ein potenziell starkes Risiko für den Gewinn von mehr als 10% bestehe laut einer Analyse von Warburg Research bei der METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) und der ProCredit Holding (ISIN: DE0006223407, WKN: 622340, Ticker-Symbol: PCZ), die Bankgeschäfte v.a. in Südost- und Osteuropa betreibe. Die Studie liege Bloomberg vor.