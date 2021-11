Das Wachstum bleibe zwar wegen der globalen Lieferketten-Probleme noch "etwas hinter dem vollen Potenzial zurück". Dennoch gehe Allison unter den aktuellen Voraussetzungen davon aus, dass VAT das Ziel für 2025 kommunizierte Umsatzziel von 1,1 Milliarden Schweizer Franken (CHF) weit übertreffen werde. Im März des kommenden Jahres werde man daher über die neuen Mittelfristziele informieren.



VAT sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index. Insgesamt bündle dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden mit Nestlé, Novartis und Roche die drei größten Werte in der Alpenrepublik für Stabilität und Sicherheit sorgen - kleinere Wachstumsperlen wie VAT würden den zusätzlichen Boost bringen.



DER AKTIONÄR Schweiz Index biete Anlegern mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Aktienmarkt derzeit eine gute Einstiegschance.



Hinweis: Einzel-Aktien aus dem Nachbarland seien an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU habe dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen. (29.11.2021/ac/a/m)



Auch die Schweizer würden unter der Verfügbarkeit von Rohmaterialein leiden. Neben elektronischen Elementen sei vor allem auch rostfreier Stahl rar. Man könne nicht alles an die Kunden weitergeben, habe Allison sinngemäß in einem Interview mit "cash.ch" gesagt. Die Nachfrage nach Halbleitern werde aber auch in der Zukunft hoch bleiben. Dies erkenne der VAT-Chef auch daran, dass die unternehmensweiten Produktions-Kapazitäten knapp würden.