Wenn Erwartungen für ein Investment sprechen

Auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis achten

Mit der Aktiengesellschaft Datadog gibt es einen weiteren Tipp: Denn der Cloud-Überwachungsdienst musste in letzter Zeit einen Kursverlust von 15 Prozent hinnehmen - die Aktie rutschte unter die 100 US Dollar-Grenze. Doch sollte man jetzt in Datadog investieren oder ist es besser, die Finger von diesem Unternehmen zu lassen?



Blickt man auf das Unternehmenswachstum, so ist das ausgesprochen atemberaubend. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei 114 Millionen US Dollar - gegenüber dem Vorjahr ist das ein Umsatzwachstum von 85 Prozent. Im vierten Quartal 2020 konnte ein Umsatz von 178 Millionen US Dollar erreicht werden - das entspricht einem neuerlichen Wachstum von 56 Prozent.



Zudem punktet das Unternehmen mit einer sehr breiten Produktpalette. So gibt es Abonnementangebote im Bereich der Infrastrukturüberwachung aber auch in den Bereichen Sicherheits- und Netzwerküberwachung und Protokollmanagement.



Die Aktie von Datadog mag zwar aktuell günstig erscheinen, ist aber keinesfalls billig. Denn das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 49 - somit liegt eine relativ hohe Bewertung vor. Datadog mag vor allem für langfristige Anleger interessant sein.



Auf das Wachstum achten

Mit Apple gibt es ein großes wie bekanntes Unternehmen, das sich noch immer im Wachstumsmodus befindet und daher ebenfalls empfohlen werden muss. Vor allem ist zu bedenken, dass sich Apple im Bereich der Dienstleistungen erst am Anfang befindet - neben Apple Music sowie AppleTV+ gibt es mit AppleCare nun einen weiteren Bereich, der sich wohl in absehbarer Zeit etablieren wird. Das heißt, wer sein Geld in Aktien investieren will, sollte sich unbedingt mit Apple auseinandersetzen.



Einen Vergleich durchführen

Um den passenden Anbieter zu finden, über den sodann Aktien gekauft werden können, ist es ratsam, sich hier einmal mit den Kriterien zu befassen, die am Ende dafür sorgen, dass man den für sich passenden Online Broker finden kann.



Neben der Frage, wie das Handelsangebot aussieht, mag auch das Gebührenmodell entscheidend sein, ob es sich um einen empfehlenswerten oder weniger zu empfehlenden Anbieter handelt. Zudem ist zu klären, ob es sich um einen regulierten Broker handelt. Denn es gibt einige "schwarze Schafe" - und um hier keinem Anbieter das Vertrauen zu schenken, der betrügerische Machenschaften verfolgt, ist es ratsam, also einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich zu vergewissern, dass sich im Hintergrund eine Finanzaufsichtsbehörde befindet, die die Geschäfte und Vorgänge kontrolliert bzw. überwacht. (16.03.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wer in Aktien investieren will, der möchte zu Beginn so wenig wie nur möglich für das Papier bezahlen, dafür aber in wenigen Jahren einen hohen Gewinn erzielen, wenn dann verkauft wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Technologie-Sektor sehr vielversprechend ist, aber im letzten Jahr, auch bedingt durch die Corona-Pandemie, ein starkes Wachstum verbuchen konnte, sollte man daher auf Korrekturen warten.Denn zu investieren, wenn sich der Markt in einer Aufwärtsbewegung befindet, kann mitunter teuer sein. Und dass es hin und wieder dazu kommt, dass der Markt absackt, mag normal sein und ist oft der ideale Einstiegszeitpunkt für Investoren Roku, ein Streaming-Pionier, musste gegenüber dem letzten Höchststand ein Minus von 20 Prozent verbuchen. Doch sucht man nach dem Grund, wieso Roku eine Korrektur erlebt hat, so wird man nicht fündig werden - das heißt, mitunter mag es ratsam sein, jetzt in Roku zu investieren.Auch wenn Roku vom Höchststand entfernt ist, so gibt es doch einige Punkte, die dafür sprechen, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis Roku wieder das Rekordniveau erreichen kann. Das heißt, wer in Roku investieren will, der hat jetzt die Gelegenheit dazu.