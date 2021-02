Unternehmensnachrichten:



Dialog Semiconductor erhole sich heute nach den M&A-Nachrichten. Renesas Electronics aus Japan habe bestätigt, dass man in Gesprächen mit Dialog Semiconductor über eine mögliche Übernahme sei. Die Unternehmen würden über eine Übernahme zum Preis von 67,50 Euro pro Aktie sprechen, was einem Aufschlag von 21% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspreche. Der Deal bewerte Dialog Semiconductor mit rund 6 Mrd. Dollar. Renesas Electronics müsse seine Kaufabsicht bis zum 7. März 2021 offenlegen.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) sei zusammen mit Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol Deutschland: INN1, Amsterdam-Ticker-Symbol: INGA) und ANZ (ISIN: AU000000ANZ3, WKN: 864144, Ticker-Symbol: ANB) von der taiwanesischen Zentralbank bestraft worden, weil sie Getreidefirmen bei Währungsspekulationen geholfen habe. Als Ergebnis sei der Deutschen Bank der Handel mit lieferbaren und nicht lieferbaren Termingeschäften in Taiwan-Dollar (TWD) untersagt wordeb und sie sei für zwei Jahre vom Handel mit FX-Derivaten suspendiert worden.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) habe den Zuschlag bei einer großen britischen Offshore-Auktion erhalten. RWE sei bevorzugter Bieter in der Auktion für zwei Windparkstandorte mit einer potenziellen Kapazität von 3 GW gewesen. (08.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag höher gehandelt, nachdem sie während der asiatischen Sitzung solide Gewinne erzielt hatten, so die Experten von XTB.Ein großer Teil der Aufwärtsbewegung sei jedoch bereits wieder abgegeben worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den heutigen Kassahandel in der Nähe der Marke von 14.150 Punkten gestartet, habe sich seitdem aber unter 14.100 Punkte bewegt. Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) habe heute nach den M&A-Nachrichten große Bewegungen erlebt.