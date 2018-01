Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (08.01.2018/ac/a/t)





Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) hat heute erste ungeprüfte vorläufige Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Der Umsatz in Q4 2017 lag bei rund 463 Mio. USD und damit über der am 7. November 2017 mitgeteilten Prognose von 415 bis 455 Mio. USD. Der ungeprüfte vorläufige Umsatz für das Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 1.353 Mio. USD. Die Geschäftssegmente Mobile Systems, Connectivity sowie Automotive & Industrial erzielten im Vergleich zum Vorjahr zweistellige Umsatzzuwächse.Die geprüften Ergebnisse für das vierte Quartal 2017 und das Geschäftsjahr 2017 wird der Kirchheimer Halbleiter-Konzern am 28. Februar 2018 bekanntgeben.