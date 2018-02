Am Ende des vierten Quartals 2017 beliefen sich die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf 479 Mio. USD. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit für das vierte Quartal 2017 betrug 130,2 Mio. USD, 46% mehr als im vierten Quartal 2016 (Q4 2016: 88,9 Mio. USD); dies ist im Wesentlichen das Ergebnis der Zunahme des Konzernergebnisses im Jahresvergleich.



Am 1. November 2017 hat das Unternehmen den Kauf des privaten Unternehmens Silego Technology Inc. (Silego), dem führenden Anbieter von Configurable Mixed-Signal ICs (CMICs), für den Kaufpreis von 276 Mio. USD, auf cash and debt-free Basis, vorbehaltlich einer Anpassung für Zahlungsmittel, Finanzverbindlichkeiten und für das Working Capital sowie einer weiteren bedingten Kaufpreiszahlung von bis zu 30,4 Mio. USD abgeschlossen.



Am 15. November 2017 erwarb das Unternehmen das LED-Backlight-Technologie- und Produktportfolio der ams AG für 9,5 Mio. USD in bar. Als Teil der Transaktion erwarben wir parallel bestimmte Rechte an geistigem Eigentum von ams AG.



Operative Entwicklung



Innovation bildet den Kern unseres Geschäftsmodells. Im Rahmen unseres fokussierten F&E-Ansatzes haben wir weiter in die Entwicklung innovativer, differenzierter Technologien investiert. Für unseren Erfolg ist es entscheidend, dass wir begabte Ingenieure gewinnen, weiterentwickeln und an das Unternehmen binden. Im Verlauf des Jahres 2017 haben wir unsere Designzentren in Nordamerika, Europa und Asien ausgebaut, um die Chancen, die wir hier für unsere Technologie sehen, zu nutzen. Die Zahl der Mitarbeiter von Dialog Semiconductor betrug zum 31. Dezember 2017 einschließlich derjenigen, die im Anschluss an die Übernahme von Silego zu uns wechselten, 2.071. Davon waren 75% in Ingenieursfunktionen tätig. Dies entspricht im Jahresvergleich einer Zunahme von 17% (2016: 1.766). Unsere Mitarbeiter sind auf 33 Standorte in 16 Ländern verteilt. Dieser globale Pool an Talenten ermöglicht es uns, enge Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern sowie unseren Innovationserfolg aufrechtzuerhalten.



Unsere solide Wettbewerbsposition basiert auf unserer technischen Exzellenz durch kurze Entwicklungszyklen. Unsere Kunden profitieren von unseren hochintegrierten, innovativen und differenzierten Powermanagement- sowie Energieeffizienz-Produkten, die einen schnellen Markteinführungsprozess ermöglichen. Dies spiegelt sich im Anstieg unserer Komponenten in den Produkten unserer Kunden in 2017 wider und verdeutlicht unser Potenzial, auch mittelfristig einen Mehrwert zu liefern. 2017 lag der Average Content per Device (ACD) bei unseren kundenspezifischen PMICs bei 3,26 USD (2016: 3,22 USD).



Unsere primären Zielmärkte sind Mobilität und das Internet der Dinge (IoT). Die zunehmende Einführung von Standardtechnologien wie Bluetooth Low-Energy oder LED-Beleuchtung sowie der Vormarsch von High-Performance-Prozessoren bei Infotainment-Systemen haben zu einer stärkeren Präsenz im Automotive-Segment beigetragen. Entsprechend unseren strategischen Zielen haben wir 2017 unser Produktportfolio durch die Kombination organischer sowie anorganischer Wachstumsmaßnahmen erweitert.



Mobile Systems



Mobile Systems erzielte gute Fortschritte mit der Ausweitung des ASSP-Produktportfolios um Charger-ICs der nächsten Generation und der Markteinführung unserer ersten Nanopower-PMICs. Die ultrakompakten Nanopower-PMICs bieten hohe Effizienz und Flexibilität bei Wearables, Smart-Home-Anwendungen sowie vielen anderen Connected-Devices.



Im vierten Quartal 2017 haben wir außerdem bei unserem größten Kunden weitere Design-Wins bei kundenspezifischen PMICs für neue Modelle der nächsten Generation verbucht. Diese Möglichkeit sowie alle weiteren Geschäftschancen, die sich für uns durch unseren größten Kunden ergeben, entstehen Produkt für Produkt. Sie sind abhängig von unserer Fähigkeit gemäß der höchsten technischen Standards zu arbeiten und wegweisende Technologien zu entwickeln sowie unserem Versprechen hochwertige Produkte zu angemessenen Preisen und Stückzahlen zu liefern. Wir sind uns bewusst, dass Apple über die Ressourcen und Kapazitäten verfügt selbst einen PMIC zu entwickeln. Wir werden unseren größten Kunden auch in Zukunft vor dem Hintergrund einer reifenden, sich weiterentwickelnden Kundenbeziehung nach Kräften unterstützen.



Zeitgleich haben wir im vierten Quartal durch den Ausbau unseres Plattform-Referenzdesigns unsere Powermanagement-Technologie in neuen Märkten und Geografien weiter zum Durchbruch verholfen. Die Partnerschaft mit Spreadtrum ermöglicht es uns, unseren Marktanteil im Mobilitäts-Segment in China und Südostasien zu vergrößern. Zudem stärken die Kooperationen mit Renesas und Xilinx Dialogs Präsenz im Segment Automotive.



Advanced Mixed Signal



Wie bereits erwähnt, haben wir im vierten Quartal 2017 durch die Zusammenlegung des Segments Power Conversion mit dem Geschäft aus dem Erwerb von Silego das neue Segment Advanced Mixed Signal geschaffen.



Die Markeinführung von Schnellladetechnologien setzte sich 2017 fort; wenn auch mit verlangsamtem Tempo in der zweiten Jahreshälfte. Im Verlauf des Jahres haben wir unsere Adapterlösung USB Power Delivery 3.0 eingeführt; in China wurden so neue Kunden, wie etwa Huawei, gewonnen. Wir gehen davon aus, dass neue Ladetechnologien wie USBPD Type C in der zweiten Hälfte 2018 an Bedeutung gewinnen werden. Durch die Kombination von differenzierter Technologie, schneller Umsetzung und umfassender Unterstützung von Rapid Charge-Protokollen hat Dialog seinen eindrucksvollen Marktanteil im Schnelllade-Segment erfolgreich verteidigt. Unsere RapidCharge(TM)-Lösungen für Netzteil-Adapter hatten Ende 2017 am Schnelllade-Adaptermarkt für Smartphones einen Anteil von circa 60%.



Unser breites Produktportfolio bei LED Solid-State Lighting (SSL), Treiber-ICs sowie exklusiven digitalen Wandeltechnologien ermöglicht hochwertige Lösungen zu niedrigen Kosten. Unser SSL-LED-Geschäft wies 2017 konstantes Wachstum auf. Darüber hinaus hat der Erwerb der LED-Backlight-Technologie der ams AG im Jahr 2017 dazu geführt, dass wir unsere Kundenbasis ausgebaut und unseren Anteil am Markt für großflächige Bildschirme vergrößert haben. Mittelfristig werden wir den Automotive-Display-Markt anvisieren.



Auch die Akquisition von Silego im November 2017 hat zur Erweiterung unseres Produktportfolios beigetragen. Mit dem Configurable Mixed-Signal IC (CMIC) ist es Kunden möglich, mehrere analoge, logische und diskrete Komponenten ohne großen Zeitaufwand anzupassen und in einem einzigen Chip zu integrieren. Diese Technologie wird zur Vergrößerung unserer Kundenbasis beitragen und unsere Präsenz in den Bereichen IoT, Mobile Computing und Automotive stärken.



Connectivity



2017 hat unser Segment Connectivity durch die Auslieferung von über 100 Mio. SmartBond(TM) System-on-Chip (SoC)-Einheiten an den IoT-Markt einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Dies ist ein klarer Hinweis auf den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, sowie auf den weiter voranschreitenden Einsatz der Technologie über einen breiten Anwendungsbereich hinweg. Unsere Strategie bleibt unverändert auf bestimmte vertikale Märkte ausgerichtet wie zum Beispiel Wearables, Proximity-Tags, Smart Home oder Gaming-Zubehör. 2017 haben wir das SmartBond(TM)-Produktportfolio mit der Einführung von DA14585 und DA14586 um den Bluetooth-Standard 5.0 erweitert. Diese jüngsten Ergänzungen unseres Portfolios ermöglichen mehr Sicherheit für IoT-Geräte sowie neue Anwendungsfälle wie Bluetooth Mesh.



Im Connectivity-Segment haben wir mit dem Wireless Audio-IC SmartBeat(TM) den Headset-Markt für Endverbraucher ins Visier genommen. Der DA14195 erhielt mit dem ersten bedeutenden OEM-Design-Win im Jahr 2017 viel Aufmerksamkeit im Markt. Diese Technologie schafft die Voraussetzung für ein neues immersives Headset-Erlebnis. Es unterstützt sowohl kabelgebundene USB 3.0 Type-C(TM) als auch Bluetooth(R) basierte Headsets für Endverbraucher. Der DA14195 wird derzeit von einer Reihe von führenden Verbrauchermarken für Anwendungen wie Gaming- und USB Type-C(TM)-Headsets evaluiert.



Automotive & Industrial



Die Umsätze im Segment Automotive & Industrial lagen 2017 10% über dem Vorjahreswert. Dieses solide Ergebnis ist auf die gute Performance im Segment Industrial Lighting zurückzuführen.



Weitere Geschäftsinitiativen



Unsere strategische Partnerschaft mit der Energous Corporation hat sich 2017 weiterentwickelt. Zusammen haben wir die Akzeptanz im Markt für kabelloses Laden via Over-the-Air-Technologie durch die Kombination der kabellosen Ladetechnologie von Energous mit den Energiespartechnologien von Dialog Semiconductor weiter forciert. Im Juni 2017 erhöhten wir unsere Beteiligung an Energous um weitere 15 Mio. USD auf 25 Mio. USD. Gleich zu Beginn des Jahres 2018 folgte die Bekanntgabe, die Entwicklung einer vollständigen Produkt-Roadmap zu beschleunigen. Diese Ankündigung wurde im Anschluss an die Zulassung des Mid-Field WattUp Transmitter-Referenzdesigns durch die Federal Communications Commission (FCC) möglich.



Nicht-IFRS-Kennzahlen



Bereinigte Kennzahlen für Konzernergebnis und Free Cashflow in dieser Pressemitteilung sind Nicht-IFRS-Kennzahlen. Unsere Verwendung von bereinigten Kennzahlen und Vergleichsangaben für die bereinigten Kennzahlen zu den am nächsten entsprechenden IFRS-Kennzahlen für Q4 2017, Q4 2016, FJ 2017 und FJ 2016 sind in Abschnitt 3 des Zwischenberichts für 2017 aufgeführt.



Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.



Dialog und das Dialog Logo sowie SmartBondTM und RapidChargeTM sind registrierte Markenzeichen von Dialog Semiconductor Plc und seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Produkt oder Service Namen sind Rechte ihrer jeweiligen Eigentümer. (c) Copyright 2017 Dialog Semiconductor All



