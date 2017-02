ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), LED-Festkörperbeleuchtung sowie Smart-Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth® Smart, Rapid Charge sowie AC/DCSpannungswandler und Multi-Touch.



Dialog mit derzeit ca. 1.660 Mitarbeitern hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (21.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Pure Kauffreude! ChartanalyseIm Juli 2015 notierte das Wertpapier des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) noch bei 53,85 Euro, besiegelte hierdurch aber sein finales Hoch und rutschte anschließend bis Februar 2016 wieder auf 24,20 Euro ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Mitte des Jahres 2016 hätten Marktteilnehmer an einem tragfähigen Boden gearbeitet, der nach einem letzten Verlaufstief bei 23,21 Euro auch erfolgreich habe abgeschlossen werden können. Seitdem würden die Kursnotierungen wieder deutlich gen Norden tendieren und hätten im heutigen Handel die Septemberhochs bei 46,77 Euro erreicht. Bestehende Long-Positionen seien nun teilweise aufzulösen oder mindestens mit einer deutlichen Stop-Anhebung zu versehen.Der dynamische Kursanstieg der Dialog Semiconductor-Aktie an die Septemberhochs bringt wieder Leben in das Wertpapier, nachdem die Aktie zuvor gut zwei Wochen lang seitwärts konsolidierte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.02.2017)XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:47,43 EUR +4,61% (21.02.2017, 14:08)Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:47,48 EUR +4,63% (21.02.2017, 14:15)