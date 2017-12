Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

25,27 Euro -19,29% (04.12.2017, 13:29)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (04.12.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der leichten Stabilisierung vom Freitag verliere das Wertpapier zum Wochenauftakt wieder deutlich an Boden. Es sei größter TecDAX-Verlierer.Das Unternehmen habe heute zwar mit einer Mitteilung die Sorgen, dass Apple mit der Produktion eigener Chips möglicherweise auf Dialog-Produkte verzichten könne, zu zerstreuen versucht. Am Markt herrsche aber weiterhin Angst, dass es passieren werde. Die Meldung der japanischen Wirtschafts-Zeitung "Nikkei", dass Apple schon ab Anfang 2018 eigene Bauteile produzieren möchte, habe schon am Donnerstag einen heftigen Kursrutsch ausgelöst. Die Information, dass bereits 2018 ein Design-out von Dialog drohe, scheine falsch. Man könne davon ausgehen, dass wegen der Designzyklen die Umsätze für 2018 und den Großteil von 2019 halbwegs sicher seien.Der Kurseinbruch sei heftig, innerhalb von drei Handelstagen seien rund 30 % des Börsenwertes in Luft aufgegangen. Ein Teil eines befürchteten Design-outs Ende 2019 sei somit schon im Kurs eingepreist. Rein technisch betrachtet habe der Titel bei 25,00 Euro eine markante Unterstützung. Jedoch sei es auch zwischen 36,50 Euro und 37,00 Euro der Fall gewesen.Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:25,79 Euro -17,38% (04.12.2017, 13:13)