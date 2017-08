Kursziel

Dialog Semiconductor-Aktie

(EUR) Rating

Dialog Semiconductor-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 08.08.2017 - Outperform RBC Capital Mitch Steves 03.08.2017 60 Buy Commerzbank Thomas Becker 02.08.2017 50 Buy Oddo Seydler Veysel Taze 28.07.2017 50 Overweight Morgan Stanley Francois Meunier 28.07.2017 52 Overweight JPMorgan Sandeep Deshpande 28.07.2017 40 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 28.07.2017 48,50 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 28.07.2017 51 Overweight Barclays Andrew Gardiner 27.07.2017 51 Overweight Barclays Andrew Gardiner 27.07.2017 47 Hold Baader Bank Günther Hollfelder 10.05.2017 44,80 Hold Hauck & Aufhäuser Tim Wunderlich 09.05.2017

Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

37,699 Euro +0,15% (09.08.2017, 08:00)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

37,725 Euro -0,22% (08.08.2017, 17:35)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (09.08.2017/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Dialog Semiconductor-Aktie (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG) nach Quartalszahlen zu? 60 oder 40 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Dialog Semiconductor-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Dialog Semiconductor hat am 27. Juli die Quartalszahlen bekannt gegeben. Der Umsatz ist im zweiten Quartal 2017 im Jahresvergleich um 4% auf 255,5 Mio. USD gestiegen. Die Bruttomarge betrug 46,4% und lag damit 10 Basispunkte über Q2 2016. Die bereinigte Bruttomarge betrug 47,3% und lag damit über dem Zielkorridor vom Mai sowie 20 Basispunkte über Q2 2016. Das Betriebsergebnis fiel mit 20,0 Mio. USD um 13% geringer aus als im Jahresvergleich. Der Rückgang ist auf den Anstieg der Ausgaben für F&E zurückzuführen, die zum Teil durch die höhere Bruttomarge ausgeglichen wurden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Dialog Semiconductor-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Thomas Becker, in einer Dialog Semiconductor-Aktienanalyse vom 02.08.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel von 60,00 Euro wurde bestätigt. Die Apple-Zahlen würden zeigen, dass die Nachfrage nach dem iPhone 7 weiterhin gut sei, so der Analyst. Die neue Generation dürfte im September auf den Markt kommen. Die Bewertung von Dialog Semiconductor sei attraktiv.Die niedrigste Kursprognose für die Dialog Semiconductor-Aktie kommt von der Deutschen Bank und liegt bei 40,00 Euro. Johannes Schaller, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat das Wertpapier am 28.07.2017 weiterhin mit dem Rating "hold" bewertet und das Kursziel von 44,00 auf 40,00 Euro reduziert. Der Kirchheimer Chiphersteller habe ein schwaches drittes Quartal in Aussicht gestellt, so der Analyst. Konkurrenten wie Texas Instruments, Cirrus und Maxim hätten zwar ein etwas höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis als das TecDAX-Unternehmen, aber angesichts des schwachen Wachstums, der Kundenkonzentration und Zukaufsrisiken halte Schaller einen 25%-igen Abschlag bei Dialog Semiconductor für gerechtfertigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Dialog Semiconductor-Aktie?