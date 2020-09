Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:

29,835 EUR +7,77% (28.09.2020, 14:57)



London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

2.696,00 GBp +6,92% (28.09.2020, 15:02)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (28.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Der Schnaps- und Bierkonzern sei dank einer Erholung des US-Geschäfts gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Die Aussichten auf das bis Ende Dezember laufende erste Halbjahr hätten sich verbessert, wie der Hersteller von Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka, Tanqueray-Gin und Guiness-Bier am Montag bekannt gegeben habe.Im Vergleich zum zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (Ende Juni) dürften sich der Umsatz und der operative Gewinn verbessert haben, so Diageo. Wegen der Folgen der Corona-Krise dürften in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres allerdings beide Größen unter dem Vorjahresniveau liegen.Die Diageo-Aktie sende am Montag nach den Aussagen des Managements mal wieder ein Lebenszeichen. Der Titel lege deutlich zu und überwinde die 50-Tage-Linie. Trotzdem müsse noch einiges passieren, um das Chartbild aussichtsreich zu nennen. Als nächster Widerstand warte nun der GD100 bei 2.718,88 GBp. Der noch bedeutendere GD200 verläaufe aktuell bei 2.804,36 GBp. Die Diageo-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Diageo-Aktie: