London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

GBP 22,245 +0,29% (31.01.2017, 10:52)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (31.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF).Die H1-Zahlen würden eine überraschend deutliche Beschleunigung des organischen Umsatzwachstums auf 4,4% y/y (Geschäftsjahr 2015/16: +2,8% y/y) zeigen. Auch ergebnisseitig seien die Zahlen als sehr solide anzusehen. Für 2016/17 habe das Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben, rechne jedoch für H2 u.a. mit einem organischen Umsatzwachstum wie in H1 sowie einer Verbesserung der operativen Marge (organisch). Der mittelfristige Ausblick (Dreijahreszeitraum bis 2018/19) sei bestätigt worden.Der Analyst hebe seine EPS-Prognosen für 2016/17 (berichtet/bereinigt: 107,81 (alt: 106,35) GBp) und für 2017/18 (berichtet/bereinigt: 113,40 (alt: 111,61) GBp) an. Das Wertpapier sei auf Sicht von einem Monat um 5% gestiegen. Auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau sehe der Analyst trotz der verbesserten operativen Entwicklung auf Konzernebene nur noch ein moderates Kurspotenzial für das Papier.Börsenplätze Diageo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:26,14 EUR -0,23% (31.01.2017, 10:40)