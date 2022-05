DER AKTIONÄR bleibt dabei, dass Anleger die DiDi Global-Aktie meiden sollten, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 04.05.2022)



Börsenplätze DiDi Global-Aktie:



NYSE-Aktienkurs DiDi Global-Aktie:

1,945 USD -3,23% (04.05.2022, 17:51)



ISIN DiDi Global-Aktie:

US23292E1082



WKN DiDi Global-Aktie:

A3CTLG



NYSE-Symbol DiDi Global-Aktie:

DIDI



Kurzprofil DiDi Global Inc.:



DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Ticker-Symbol: DIDI) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb einer Technologieplattform für Mobilität beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die gemeinsame Mobilität und bietet Verbrauchern eine Reihe von Mobilitätsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: China Mobility, International und Other Initiatives. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DiDi Global-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von DiDi Global Inc. (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) unter die Lupe.Die Tiefschläge für den skandalumwitterten Fahrdienstvermittler DiDi würden kein Ende nehmen. Wie aus Unterlagen des Konzerns hervorgehe, ermittle inzwischen auch die US-Börsenaufsicht im Zusammenhang mit dem IPO des Unternehmens im vergangenen Jahr. Noch im Mai sollten die Aktionäre über das Delisting in den USA abstimmen.Wörtlich heiße es im Jahresbericht: "Nach unserem Börsengang in den Vereinigten Staaten nahm die SEC Kontakt mit uns auf und stellte Nachforschungen im Zusammenhang mit dem Angebot an." Man kooperiere dabei mit den Behörden, so das Unternehmen. Eine Vorhersage über den Zeitrahmen, das Ergebnis oder die Konsequenzen der Ermittlungen sei jedoch nicht möglich.Neben den US-Behörden würden sich auch die chinesischen Aufseher mit dem 4,4 Milliarden Dollar schweren Börsengang von DiDi befassen. Sie hätten knapp zwei Wochen nach dem IPO ein Verfahren eingeleitet, nachdem zuvor bereits die chinesische Cybersecurity-Behörde die Löschung der App angeordnet habe.Die DiDi Global-Aktie gebe am Mittwoch als Reaktion auf die SEC-Ermittlungen zum US-Handelsstart fünf Prozent nach. Unterstützung von unten würden aktuell nur noch die April-Tiefs bei 1,70 Dollar bieten.Die kurze Börsenhistorie des Fahrdienstleisters sei eine einzige Horror-Fahrt, auf der die Untersuchung durch die US-Börsenaufsicht nur das jüngste aber wahrscheinlich nicht letzte Schlagloch sei.