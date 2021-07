Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des chinesischen Fahrdienstleisters DiDi Global (ISIN: US23292E1082, WKN: A3CTLG, NYSE-Symbol: DIDI) blieben auch gestern unter Druck und gaben um weitere 4,6% nach, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der britisch-niederländische Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) wolle aufgrund der höheren Öl- und Gaspreise mehr an seine Anteilseigner ausschütten. Ab Q2 sollten rund 20% bis 30% der Barmittel über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre fließen. Zudem erwarte der Konzern einen weiteren Rückgang der Nettoschulden aufgrund der steigenden Ölpreise. Die Aktie habe dennoch 0,6% verloren.Die Papiere des Autobauers Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) hätten gestern gegen den Trend nachgegeben. Sie hätten rund 0,7% verloren, nachdem bekannt geworden sei, dass dem Konzern im Skandal um manipulierte Dieselmotoren eine Musterklage durch Verbraucherschützer bevorstehe. (08.07.2021/ac/a/m)