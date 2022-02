- Laut Scholz erwäge Deutschland eine Diversifizierung seiner Gasimporte.



- Der deutsche Wirtschaftsminister Habeck sei der Ansicht, dass die Gasversorgung Deutschlands auch ohne Nord Stream 2 gesichert sei, allerdings sei der Preis eine andere Frage.



- Die Europäische Kommission habe erklärt, dass die Entscheidung Deutschlands zu Nord Stream 2 die Energieversorgung der EU nicht beeinträchtigen würde.



- Einer Quelle der EU-Kommission zufolge würden die EU-Botschafter ein vierteiliges Sanktionspaket gegen Russland erwägen. (22.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland hat Schritte unternommen, um das Genehmigungsverfahren für die russische Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz heute mit, nachdem der Kreml zwei abtrünnige Regionen in der Ostukraine offiziell anerkannt hatte, berichten die Experten von XTB.Scholz habe gesagt, Deutschland werde die Anerkennung der abtrünnigen Regionen in der Donbass-Region nicht akzeptieren und dass die deutschen Politiker die Situation neu bewerten müssten, "insbesondere in Bezug auf Nord Stream 2", habe Reuters berichtet. Vor Reportern in Berlin habe Scholz am Dienstag gesagt, er habe das Wirtschaftsministerium gebeten, "den Bericht über die Versorgungssicherheit mit unserer Bundesnetzagentur zurückzuziehen", und habe dies "den ersten Schritt, um sicherzustellen, dass die Pipeline an dieser Stelle nicht zertifiziert werden kann" genannt.