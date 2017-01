Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem die deutsche Wirtschaft im 3. Quartal kalender- und saisonbereinigt "nur" um 0,2% auf Quartalsbasis gewachsen war, gehen wir davon aus, dass für das Schlussquartal wieder ein etwas dynamischeres Wachstum ausgewiesen werden kann (HSBCe: 0,4% gg. Vq.), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch mit Blick auf die Vorlaufindikatoren sei in den kommenden Monaten mit Rückenwind für die Konjunktur zu rechnen, denn der deutsche PMI für das Verarbeitende Gewerbe und das ifo-Geschäftsklima hätten im Dezember die höchsten Werte seit Anfang 2014 verbuchen können. Zudem zeichne sich auch eine fortschreitende Stabilisierung der globalen Konjunktur ab, so sei der globale Composite PMI im Dezember auf ein 13-Monatshoch gestiegen, während der entsprechende Index für das Verarbeitende Gewerbe auf den höchsten Stand seit 34 Monaten angezogen habe. Insgesamt seien die Aussichten für 2017 demnach gut, und die Analysten würden mit 1,6% BIP-Plus (bereinigt) erneut eine robuste, über dem Potenzialwachstum liegende Expansion erwarten.Im Dezember habe die EZB die Märkte mit der Ankündigung überrascht, das QE-Programm bis mindestens Dezember 2017 auszuweiten, gleichzeitig aber das monatliche Kaufvolumen von 80 Mrd. EUR auf 60 Mrd. EUR zu senken. Die heute anstehende Veröffentlichung des entsprechenden Sitzungsprotokolls werde wohl von den Märkten aufmerksam betrachtet werden, da dieses möglicherweise Aufschluss über diskutierte Handlungsalternativen und deren Bewertung durch die Mitglieder des Komitees gebe. Größere Bewegungen an den Märkten in Reaktion auf die heute erfolgenden Publikationen seien indes nicht zu erwarten. (12.01.2017/ac/a/m)