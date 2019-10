Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem leichten Plus im September brachte der Oktober eine Bestätigung dieser Stabilisierung: Das ifo Geschäftsklima stagnierte auf dem Stand von 94,6 Punkten, so die Analysten der DekaBank.



Mit Sicherheit würden die positiven Nachrichten der letzten Wochen noch nachwirken. Zahlreiche Herde der Verunsicherung - Handelsstreit, Brexit, Saudi-Arabien - hätten sich etwas entschärft, doch aus der Welt geschafft seien die zugrundeliegenden Probleme nicht.



Das ifo Geschäftsklima habe sich auf niedrigem Niveau stabilisiert - mehr nicht. Das sei an sich schon eine gute Nachricht, doch die aktuelle Konjunkturlage bleibe fragil und äußerst verwundbar gegenüber jedwedem Ereignis, das die allgemeine Unsicherheit ansteigen lasse. (25.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.