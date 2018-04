Bereits im letzten Monat hätten die Analysten die aktuelle Schwäche des Einzelhandels thematisiert. Im Februar seien die realen Umsätze erneut zurückgegangen. Die aktuelle Lage sei wenig erfreulich, wie auch der weniger schwankungsanfällige Dreimonatsvergleich bestätige (-0,7%). Wenigstens habe sich die Zahl der Kfz-Neuzulassungen bis Ende März recht positiv entwickelt, sodass man für den privaten Konsum nicht zu negativ gestimmt sein müsse. Eine Reihe von temporären Sonderfaktoren (Witterung, Grippewelle, Ferieneffekt) dürfte zum Jahresauftakt dämpfend gewirkt und so das erste Quartal regelrecht verhagelt haben. Selbst bei positiveren Zahlen für den März sei im ersten Quartal eine deutliche Verringerung der Wachstumsrate auf maximal 0,4% Q/Q zu erwarten. Das Auslaufen der belastenden Sonderfaktoren verspreche jedoch Aufholeffekte für das Frühjahr.



Auch im April habe sich der in den vergangenen Monaten zu beobachtende Abwärtstrend der Frühindikatoren fortgesetzt. Die von den Finanzmärkten stark beachteten ZEW-Konjunkturerwartungen würden mit -8,2 Saldenpunkten nun erstmals seit Mitte 2016 wieder im negativen Bereich notieren. Ganz offensichtlich werde die Stimmung von dem schwelenden Handelsstreit mit den USA zunehmend belastet. Die gegenwärtige konjunkturelle Verfassung in Deutschland werde hingegen mit 87,9 Punkten weiterhin als sehr gut bewertet - trotz der nur schwer zu erklärenden Schwäche der harten Konjunkturindikatoren seit dem Jahresanfang. Die Mehrzahl der Finanzmarktexperten attestiere der deutschen Wirtschaft ganz offensichtlich weiterhin eine solide Grundverfassung.



Da bislang die wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits noch gering seien und ein Abdriften in einen Handelskrieg nicht zwangsläufig sei, würden die Analysten Rückschlüsse aus den aktuell von hoher Ungewissheit geprägten Umfragezahlen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung für etwas verfrüht ansehen. Für 2018 würden sie daher an ihrer BIP-Prognose von +2,4% festhalten.



Der ifo-Geschäftsklimaindex werde im April gemäß ihrer Prognose ebenfalls etwas nachgeben. Die Zahlen seien aber mit Vorsicht zu interpretieren, da das Münchner ifo-Institut ihren Indikator generalüberholt habe. Zum einen sei die seit 2005 separat erhobene Umfrage unter Dienstleistern in das neu benannte "ifo Geschäftsklima Deutschland" integriert worden, um der gewachsenen Bedeutung des tertiären Sektors Rechnung zu tragen. Zudem seien die Aggregationsregeln adjustiert und das Geschäftsklima und seine Komponenten auf das neue Basisjahr 2015 indexiert worden. Da die Saldenwerte für das Jahr 2015 deutlich über denen des Jahres 2005 lägen, habe die Umbasierung die größte Auswirkung auf den Indexwert - die konjunkturelle Aussagekraft werde hiervon jedoch in keiner Weise berührt. (Ausgabe vom 20.04.2018) (25.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem konjunkturell guten Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2% befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer konjunkturellen Hochphase, so die Analysten der Nord LB.Allerdings hätten sich seit dem Jahreswechsel die schlechten Konjunkturnachrichten gehäuft. So seien die Produktionszahlen sowie die Einzel- und Außenhandelsdaten in den ersten beiden Monaten dieses Jahres enttäuschend schwach ausgefallen. Die Industrieproduktion ohne Bau und Energiewirtschaft sei im Februar um 2,0% M/M gesunken. Die vorläufigen Produktionszahlen vom Verband der Automobilindustrie (VDA) würden zudem nicht auf eine fulminante Gegenbewegung im März hindeuten.