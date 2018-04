Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch der Februar brachte fast ausschließlich enttäuschende Konjunkturindikatoren mit sich, so die Analysten der DekaBank.Aktuell würden die Indikatoren eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts von 0,1% im Vorquartalsvergleich (qoq) signalisieren, sofern es zu keinen Revisionen komme und der März Stagnation bringen würde. Daher sei noch etwas mehr drin, doch kaum mehr als ein Plus von 0,3% qoq.Der schwache Start in das Jahr 2018 sei nur schwer zu erklären, denn an den guten Rahmenbedingungen habe sich in den ersten drei Monaten des Jahres kaum etwas geändert: Eine hervorragende Arbeitsmarktentwicklung gepaart mit steigenden Löhnen hätte den Konsum stützen müssen. Starke globale Frühindikatoren und allenfalls atmosphärische Störungen durch die Protektionismusdrohungen der USA hätten eigentlich auch für eine ordentliche Außenhandelsbilanz sorgen müssen. (09.04.2018/ac/a/m)