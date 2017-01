Für Januar würden die Analysten mit einer weiteren leichten Verbesserung bei der Bewertung der Geschäftslage und gleichbleibenden Geschäftserwartungen rechnen. Dadurch sollte der Gesamtindex den dritten moderaten Monatszuwachs in Folge verbuchen. Per saldo ergebe sich ein Bild, dass auf eine solide BIP-Entwicklung zum Jahresbeginn 2017 hindeute. Die Analysten würden für das 1./2. Quartal mit BIP-Zuwachsraten von 0,4 bis 0,5% gg. Vq. rechnen. Zu beachten bleibe, dass das ifo-Institut die Ergebnisse für den bisher gleichzeitig zum Geschäftsklima veröffentlichten Index für den Dienstleistungssektor - beginnend mit Januar - künftig detaillierter erheben und jeweils einen Tag nach dem ifo-Geschäftsklima bekannt geben werde.



Bei der von der Bundesbank organisierten G20-Konferenz zur "Digitalisierung des Finanzsektors" würden heute und morgen hochrangige Vertreter der G20-Staaten über die Chancen und Risiken zu diesem Thema diskutieren. Zu den Teilnehmern würden neben Vertretern der Politik u. a. auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie die obersten Währungshüter aus Großbritannien, Marc Carney, und der Schweiz, Thomas Jordan gehören. Ob die aktuelle Geldpolitik in den vorgesehenen Reden, Workshops und Podiumsdiskussionen thematisiert werde, bleibe abzuwarten. Kurzfristig würden die Analysten nicht mit Änderungen der monetären Grundhaltung rechnen, wonach die EZB noch mindestens bis Ende des Jahres an ihren Anleihekäufen festhalte (ab April mit einem verminderten monatlichen Volumen von 60 Mrd. EUR statt wie bisher 80 Mrd. EUR) und die Bank of England in diesem Jahr den Leitzins unverändert belasse.



In Italien werde das Verfassungsgericht wohl noch heute darüber befinden, ob das neue Wahlgesetz aus dem vergangenen Jahr verfassungsgemäß sei. Die Bevölkerung habe das Reformvorhaben für die Abgeordnetenkammer im Dezember in einem Referendum abgelehnt, vor einer Neuordnung der Wahlgesetzgebung warte die Politik nun auf die Rechtsprechung des obersten Gerichts. Erst mit einem neuen, stimmigen Wahlrecht für Abgeordnetenkammer und Senat könne die Option vorgezogener Neuwahlen ins Auge gefasst werden. (25.01.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Jahreswechsel 2016/17 präsentieren sich die Unternehmen in Deutschland in guter Stimmung, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So würden die Sentimentindikatoren verschiedener Umfrageinstitute einen soliden Optimismusgrad in Bezug auf die künftigen Geschäftsperspektiven anzeigen. Das gelte auch für die vom ifo-Institut erhobene Umfrage unter mehr als 7.000 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels und den daraus ermittelten Werten für das ifo-Geschäftsklimaindex, dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer. Mit 111,0 Punkten habe der geometrische Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Geschäftserwartungen zuletzt deutlich über dem langjährigen Durchschnittswert der seit 1991 erhobenen Zeitreihe (101,8) gelegen und habe sich im Jahresverlauf 2016 noch einmal deutlich verbessert. Vor einem Jahr habe der Umfragesaldo noch bei 107,4 Punkten und damit knapp vier Indexpunkte unter dem aktuellen Stand gelegen.