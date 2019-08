Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Preise gewerblich produzierter Erzeugnisse in Deutschland sind entgegen den Erwartungen im Juli gegenüber dem Vormonat um 0,1% und gegenüber dem Vorjahreswert um 0,2% gestiegen, berichten die Analysten der NORD/LB.



Erwerbstätigenzahl in Deutschland habe sich im 2. Quartal um 435.000 oder 1,0% zum Vorjahreszeitraum auf 45,2 Mio. erhöht, zum Vorquartal um 324.000 oder 0,7%. Zuwächse habe es vor allem bei den Dienstleistern gegeben. Die steigende Beschäftigung sei Voraussetzung für Verbraucherkonsum und diene damit als Konjunkturstütze.



Die USA würden im 1. Halbjahr Deutschlands wichtigster Exportkunde bleiben, Ausfuhren seien um 4,3% auf EUR 58,3 Mrd. gestiegen. Von China importiere Deutschland mit Gütern in Höhe von EUR 52 Mrd. am meisten (+4%). Der deutsche Exportüberschuss gegenüber den USA sei im 1. Halbjahr wegen stark steigender Importe um 2% auf EUR 23,5 Mrd. zurückgegangen. (21.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.