Noch seien die Detailzahlen für das dritte Quartal nicht veröffentlicht. Die Produktion deute aber darauf hin, dass die Bauinvestitionen zwischen Juli und September erneut rückläufig gewesen seien. Im Gesamtjahr allerdings sollte ein Plus von knapp 1% weiterhin möglich sein. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau hätten sich in den letzten Monaten deutlich erholt. Der Bedarf an Wohnraum bleibe hoch und die Finanzierungbedingungen seien günstig. Im Frühjahr habe auf den Baustellen nahezu ungestört weitergearbeitet werden können. Der öffentliche Bau profitiere von der Ausgabenpolitik der Gebietskörperschaften. Die aktuelle Auftragsflaute dürfte auch auf pandemiebedingte Schwierigkeiten bei den Behörden zurückgehen und damit zeitlich begrenzt sein. Bremsspuren seien jedoch beim Wirtschaftsbau zu beobachten. 2021 sollten diese Schwierigkeiten weitgehend überwunden sein und die Bauinvestitionen um 2% zulegen.



Die Ausrüstungen seien im dritten Quartal nach der vorherigen Vollbremsung gestiegen. Der Aufschwung werde hier aber verhalten bleiben. Die Kapazitäten im Verarbeitenden Gewerbe seien noch unterausgelastet. Erweiterungen stünden damit kaum auf der Tagesordnung. Zudem habe die scharfe Rezession die Ertragslage der Unternehmen verschlechtert. Seit langem würden protektionistische Tendenzen und die Folgen des Brexit belasten. Dies spüre gerade die deutsche Industrie, die stark auf Kapitalgüter konzentriert sei. Die Exporte dürften 2021 mit einem Zuwachs von 8% nur einen Teil des Rückschlags (2020: -12%) aufholen. Infolgedessen würden auch die Ausrüstungen im Inland nur mit angezogener Handbremse steigen.



Auch die privaten Konsumausgaben hätten im dritten Quartal deutlich zugelegt. Dies zeige sich u.a. im Einzelhandel mit einem preisbereinigten Plus von 3,7% gegenüber dem zweiten Vierteljahr. Vor allem der Internethandel habe profitiert. Die Lage im stationären Handel habe sich zuletzt ebenfalls verbessert. Während sich die Umsätze mit Bekleidung nur zögerlich erholen würden, würden die Verbraucher die bei Reisen eingesparten Gelder beispielsweise für Möbel und Einrichtungsgegenstände verwenden. Trotzdem werde der gesamte Konsum 2020 voraussichtlich um 7% schrumpfen. Die jüngste Besserung werde sich erst im Jahreswachstum 2021 von 5% zeigen. (10.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in Deutschland war im dritten Quartal mit 8,2% gegenüber den drei Monaten zuvor höher als erwartet, so die Analysten der Helaba.Treiber seien neben dem Konsum die Ausrüstungsinvestitionen und der Export gewesen. Nun dürfte allerdings der beschlossene "Lockdown light" zur Bekämpfung der Pandemie das Wachstum im vierten Quartal nahezu zum Erliegen bringen. Gebremst werde vor allem der Konsum, da Gastronomie und Kulturstätten geschlossen seien. Hingegen arbeite das wichtige Produzierende Gewerbe ohne Einschränkungen weiter. Trotz dieser neuen Hindernisse dürfte die Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts 2020 mit kalenderbereinigt 5,4% (vorher: -6%) etwas weniger dramatisch ausfallen. Sollte es so kommen, entspräche die Dimension des Rückschlags in etwa der in der Finanzkrise (2009: -5,6%). Das Wachstum 2021 werde mit schätzungsweise 5% etwas schwächer sein als bislang veranschlagt (5,5%).