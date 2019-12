Am aktuellen Rand würden die Präsenzindikatoren noch immer durchwachsen ausfallen. Insbesondere die Industrieproduktion und die Auftragseingänge würden nicht für ein schnelles Ende der Industrierezession sprechen. Auch der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe notiere noch weit unter der Marke von 50 Punkten und damit der Expansionsschwelle. Zwar hätten sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten in den jüngsten Umfragen von sentix und des ZEW deutlich erhöht, eine realwirtschaftliche Bestätigung durch Unternehmensumfragen oder gar harte Konjunkturindikatoren stehe aber noch aus.



Optimistisch stimme aber, dass beim ZEW und bei sentix parallel zu den Erwartungen auch die Lagekomponente besser beurteilt worden sei. Derzeit würden alle wichtigen Frühindikatoren für eine allmähliche Bodenbildung sprechen, ein Absturz in die Rezession scheine somit abgewendet. Ein Aufschwung zeichne sich jedoch ebenfalls noch nicht ab, zu groß seien derzeit noch die politischen Risikofaktoren und zu schwach die globale Dynamik. Bei einem Ausbleiben großer Schockereignisse dürfte die deutsche Wirtschaft 2020 real um 1,1% wachsen, wovon allerdings 0,4 Prozentpunkte auf Kalendereffekte zurückgehen würden. Unterstützung würden die Analysten vom privaten und öffentlichen Konsum sowie von den Bauinvestitionen erwarten. Die expansive Geldpolitik sowie leichte Impulse von der Fiskalpolitik würden die Erwartung einer Stabilisierung stützen.



Seit geraumer Zeit würden - unter anderem von Institutionen wie dem IWF, der OECD und der EZB - Forderungen laut, Deutschland solle seinen finanziellen Spielraum nutzen und eine expansivere Fiskalpolitik betreiben. Dabei werde einerseits mit einer potentiellen Stimulierung der derzeit schwächelnden europäischen Konjunktur argumentiert. Andererseits sei aufgrund der Vernachlässigung öffentlicher Investitionen in den letzten Jahrzehnten die Zukunftsfestigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland und damit einhergehend der Wohlstand des Landes bedroht.



Doch welche Ausmaße habe der Investitionsstau tatsächlich angenommen? Grundsätzlich würden öffentliche Investitionen mit etwa 10% nur einen geringen Anteil an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen darstellen. Diese seien dennoch von großer Bedeutung, da sie das Produktionspotenzial einer Volkswirtschaft günstig beeinflussen würden, vor allem bei einer hohen Komplementarität zu privaten Investitionen. Dies gelte insbesondere für öffentliche Investitionen in Bereichen wie analoger und digitaler Infrastruktur oder Bildung (weiter Investitionsbegriff). Untersuchungen des Instituts der deutschen Wirtschaft würden belegen, dass eine wachsende Zahl von Unternehmen sich in ihrer Geschäftstätigkeit durch mangelhafte öffentliche Investitionen beeinträchtigt sehen würden.



Doch auch zur Bewältigung von Herausforderungen wie der Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie des Demografischen Wandels sei eine erhöhte Investitionstätigkeit des Staates erforderlich. Folge man den Schätzungen von BDI, DGB, IW und imk, so belaufe sich der gesamtstaatliche öffentliche Investitionsbedarf in Deutschland auf mindestens 450 Mrd. Euro über die nächsten zehn Jahre. Einen großen Anteil des öffentlichen Investitionsbedarfs mache dabei die Aufarbeitung des Investitionsstaus der Kommunen aus. Dieser werde in dem KfW-Kommunalpanel 2019 auf 138,4 Mrd. Euro geschätzt, allein für die Sanierung von Schulen und Verkehrsinfrastruktur würden kommunale Investitionen in Höhe von rund 80 Mrd. Euro benötigt.



Weitere große Posten des identifizierten Investitionsbedarfes würden der Ausbau von frühkindlicher Bildung und Ganztagsschulen, des ÖPNV sowie des Fern- und Güterverkehrs der Deutschen Bahn, der Wohnungsbauförderung und der Telekommunikationsnetze darstellen. Deutschland hinke nach wie vor beim Ausbau digitaler Netze im internationalen Vergleich hinterher. Die Gründe für die jahrelange Vernachlässigung öffentlicher Investitionen seien sicher vielschichtig. So werde Politikern gerne eine Kurzfristorientierung zulasten langfristiger Investitionen unterstellt. Zumindest würden die Erfahrungen zeigen, dass in Konsolidierungsprogrammen häufig überproportional Investitionen dem Rotstift zum Opfer fallen würden.



Auch der seit Jahren priorisierte Schuldenabbau lasse wenig Spielraum. Doch wären langfristige und verbindliche Investitionsprogramme, deren Finanzierung unabhängig von der konjunkturellen Lage gesichert sei, erforderlich, um den Engpässen in Planungs- und Baukapazitäten entgegenzuwirken. Sowohl die kommunalen Planungsbereiche als auch die Bauunternehmen könnten ihre Kapazitäten angemessen ausweiten, wenn sie nicht befürchten müssten, dass angekündigte Investitionsvorhaben in der nächsten Wahlperiode wieder gestrichen würden. Ein breiter überparteilicher Kompromiss wäre hier hilfreich, was im Rahmen einer großen Koalition wie derzeit am ehesten gelingen dürfte.



Die Finanzierung eines langfristigen Investitionsprogrammes werde derzeit intensiv diskutiert und insbesondere die Politik der sogenannten "Schwarzen Null" sei umstritten. Intelligenter sei die Schuldenbremse im Grundgesetz verfasst, die im Normalfall eine zulässige strukturelle Neuverschuldung des Bundes in Höhe von 0,35% des BIP vorsehe. Zudem seien die Refinanzierungsbedingungen des Staates auf absehbare Frist so günstig wie nie zuvor. Eine Neuverschuldung von EUR 45 Mrd. pro Jahr entspräche etwa 1,3% des BIP. Würde der Vorschlag von BDI und DGB umgesetzt, würde die Schuldenquote übrigens nicht ansteigen, sondern lediglich deren Rückgang sich langsamer vollziehen.



Zudem rechne sich ein Abbau des Sanierungsstaus auch meist schon nach wenigen Jahren fiskalisch, wenn dadurch exponentielle Kostensteigerungen durch unterlassene Sanierungen vermieden würden. Die deutsche Wirtschaft stehe in der Dekade der 2020er Jahre vor großen Herausforderungen durch Demographie, Digitalisierung, Struktur- und Klimawandel, begleitet von einem sich verschärfenden globalen Wettbewerbsumfeld. Öffentliche Investitionen könnten einen wertvollen Beitrag für Wachstum und Prosperität leisten. (Ausgabe Jahresausblick 2020) (17.12.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur hat sich im Jahr 2019 merklich abgekühlt, so die Analysten der Nord LB.Verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum habe sich das reale BIP im ersten Halbjahr nur noch um 0,6% Y/Y erhöht. Im Frühjahr sei das reale BIP kalender- und saisonbereinigt um -0,2% gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen, weshalb bei zugleich sehr schwachen Konjunkturaussichten Sorgen über ein mögliches Abgleiten der deutschen Wirtschaft in eine (technische) Rezession aufgekommen seien. Allerdings habe die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal mit 0,1% Q/Q wieder einen leichten Zuwachs der realen Wirtschaftsleistung verzeichnet. Da die Analysten bei den vorliegenden Indikatoren nicht mit viel mehr als Stagnation im Schlussquartal rechnen würden, dürfte sich für das Gesamtjahr eine Wachstumsrate von 0,5% ergeben.Verglichen mit der Analysten-Prognose von vor einem Jahr werde deutlich, dass sie wie viele andere Konjunkturanalysten zu optimistisch gewesen seien. Vor allem das Ausmaß und die Dauer der Industrierezession hätten sie unterschätzt. Vor einem Jahr hätten noch die Hoffnungen vorgeherrscht, der Einbruch seit der Jahresmitte 2018 sei vor allem durch Produktionsunterbrechungen aufgrund von Sonderfaktoren wie die Umstellung auf den neuen Abgasprüfstandard WLTP sowie die zeitweise sehr niedrigen Pegelstände wichtiger Wasserstraßen zu erklären. Inzwischen habe sich gezeigt, dass die Probleme vielschichtiger seien. Neben den Sonderfaktoren belaste auch der Strukturwandel im Fahrzeugbau und die geringe Nachfrage auf wichtigen Auslandsmärkten.Vor allem der Brexit, die handelspolitische Unsicherheit und die zunehmende Eintrübung des weltwirtschaftlichen Klimas infolge der vielfältigen globalen Risikofaktoren hätten die deutsche Wirtschaft erheblich belastet. Die Faktoren, die im globalen Aufschwung zuvor konjunkturellen Rückenwind bedeutet hätten, hätten sich nun überproportional negativ ausgewirkt: Relativ hoher Offenheitsgrad, hoher Anteil der industriellen Wertschöpfung sowie Fokussierung des Verarbeitenden Gewerbes auf Investitionsgüter.Wichtigste Wachstumssäule im Jahr 2019 sei erneut die Binnennachfrage gewesen. Dies gelte für den privaten und den öffentlichen Konsum, aber auch die Bauinvestitionen seien erheblich ausgeweitet worden. Die Investitionsneigung sei ansonsten jedoch zurückgegangen, die Ausrüstungen hätten zuletzt das Wachstum deutlich gebremst. Die Nettoexporte hingegen hätten erwartungsgemäß einen deutlich negativen Wachstumsbeitrag geliefert.Die Zahl der Erwerbstätigen habe 2019 aber noch einmal um knapp 1,0% zugelegt und die Arbeitslosenquote sei durchschnittlich leicht von 5,2% auf 5,0% gesunken. Die anhaltende Beschäftigungszunahme und zunehmende Fachkräfteengpässe in einzelnen Branchen hätten zu deutlichen Nominallohnsteigerungen beigetragen. Die Expansionsrate des privaten Verbrauchs habe sich um gut 1,5% Y/Y und damit stärker als in den beiden Vorjahren erhöht. Das real verfügbare Einkommen habe hierbei von der niedrigen Inflationsrate von jahresdurchschnittlich 1,4% Y/Y profitiert. Insofern hätten die Analysten mit ihrer Prognose von vor einem Jahr (1,6%) relativ nah an der Realität gelegen.