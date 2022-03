Trotz alledem müssen wir als Fondsmanager den Blick nach vorne wenden, so die Experten von LOYS. Ohne Zweifel würden die Ereignisse wesentlichen Einfluss auf Zinsen, Preise, Wirtschaftswachstum und Verschuldung haben. Die Börsen hätten bereits deutliche Signale ausgesendet, welche Veränderungen erwartet würden. Auffällig sei die Flucht in amerikanische Wertpapiere und damit auch den US-Dollar. Auch der Japanische Yen habe zuletzt höher tendiert. Da es sich um einen Krieg in Europa handle, könne es nicht verwundern, dass die Einheitswährung Euro unter Druck stehe. Erschwerend komme hinzu, dass die Inflation tendenziell hoch bleiben werde. Die kriegerischen Ereignisse würden mitunter zu Lieferengpässen führen, wie man es bereits bei Kabelbäumen für die PKW-Produktion sehe. Jedenfalls hätten VW und BMW Teilstilllegungen ihrer Produktion angekündigt, weil Vorprodukte aus der Ukraine fehlen würden.



An den Rohstoffmärkten habe Putins Attacke auf die Ukraine zu starken Preissprüngen geführt, vor allem bei Energieträgern. Dies überrasche nicht, denn der Ukraine-Krieg schüre die Angst vor Einschränkungen russischer Erdgas- und Erdöllieferungen. Ausweislich der Daten kämen ca. 10% des täglichen weltweiten Erdgas- und Erdölbedarfs aus russischen Quellen. Diese Mengen würden sich nicht durch andere Lieferanten substituieren lassen, schon gar nicht kurzfristig. Der seitens der Politik behauptete Ersatz durch Flüssiggas sei eine Selbsttäuschung. Bei Kohle sei die Situation keineswegs gemütlicher. Seit Jahresbeginn hätten die Notierungen für den Brennstoff um knapp 70% zugelegt. Verbraucher sollten sich also auf weiter steigende Strom- und Treibstoffpreise einstellen.



Etwas weniger klar sei, wie sich der Krieg in Osteuropa auf die Zinsentwicklung auswirken werde. Während die Experten von LOYS im Hause LOYS davon ausgehen würden, dass die amerikanische Notenbank die Zinswende im März vollziehen werde, spreche manches für eine fortgesetzt zögerliche Gangart der Europäischen Zentralbank. Ungeachtet der galoppierenden Inflation erhöhe der Krieg die Finanzierungsnotwendigkeiten der Staaten recht wesentlich. Allein Deutschland habe angekündigt, zusätzliche 100 Milliarden Euro in die Landesverteidigung zu stecken. Zudem stehe eine neue Flüchtlingswelle ins Haus. Die EZB werde im Zweifel zusätzliches Geld drucken. Für die konjunkturelle Entwicklung dürfte der Optimismus folglich abnehmen. Eine Rezession sei nicht mehr auszuschließen.



Und die Aktienmärkte? Auch die Aktienmärkte stünden unter dem Schock des Kriegsausbruchs. Emotionalität und erste Spuren von Irrationalität seien erkennbar, die tägliche Volatilität sei hoch. Ohne eine Beruhigung in der ukrainischen Front dürfte sich das Bild nicht aufhellen. Gleichwohl würden sich im Rahmen der Aktienselektion auch interessante Möglichkeiten bieten, zumal für den längerfristig denkenden Anleger. Einstweilen aber dominiere die ins Negative gedrehte Stimmung die Marktkurse. (Ausgabe vom 28.02.2022) (04.03.2022/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Das für viele Unvorstellbare ist wahr geworden: In Europa herrscht wieder Krieg, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Einmal mehr habet Carl von Clausewitz Recht behalten: "Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln." Kriege seien wesentliche Weichenstellungen in der Menschheitsgeschichte. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine werde mindestens Europa merklich verändern. In Deutschland komme es gar zu einer drastischen Neuorientierung. Die seit mehr als zwei Jahrzehnten unter verschiedenen Bundeskanzlern vorangetriebene Sicherheits- und Energiepolitik müsse neu konstruiert werden. Lebenslügen und Illusionen würden sich jetzt als solche entlarven.