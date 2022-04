Gemessen am ifo-Index sehe die Lage für die Mehrzahl der Unternehmen weiterhin gut aus. Das gelte sogar für die meisten der Sektoren, die gegenüber den hohen Erdgaspreisen und einem möglichen Lieferstopp besonders exponiert seien, wie etwa die Chemieindustrie und die metallverarbeitende Industrie. Eine Erklärung für die relativ gute Stimmung dürfte sein, dass die Unternehmen angesichts der guten Auftragslage bei gleichzeitiger Angebotsverknappung ihre Preisvorstellungen umfänglich durchsetzen könnten. Mengenmäßige Umsatzverluste könnten so durch höhere Preise kompensiert oder sogar überkompensiert werden.



Insgesamt müsse man jedoch feststellen, dass sich die Lage vor allem in der Chemieindustrie und der Metallbranche sehr rasch eintrüben könne, falls es zu einem Lieferstopp bei Erdgas aus Russland kommen sollte. Die drei in dieser Beziehung besonders exponierten Sektoren (Chemie, Metall, Lebensmittel) würden 5% des BIP auf sich versammeln.



Deutschland sei relativ gut vorbereitet auf die konjunkturellen Konsequenzen eines Erdgaslieferstopps. Das Instrument des Kurzarbeitergeldes würde verhindern, dass es zu einer Massenarbeitslosigkeit komme. Auch hätten die Unternehmen die Möglichkeit, über Verlustrückträge Verluste in diesem Jahr mit Gewinnen aus den beiden vorangegangenen Jahren zu verrechnen. Weiter sei bereits ein Paket für Transferzahlungen und die Senkung von Energiesteuern geschnürt worden, sodass die Kaufkraft der privaten Haushalte weniger stark leide. Mit einem erneuten Absturz der Konjunktur im Fall eines Erdgaslieferstopps rechnen die Analysten der Hamburg Commercial Bank daher nicht, mit einem deutlich niedrigeren Wachstum sehr wohl. (Ausgabe April 2022) (07.04.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Deutschlands Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit 2,0% noch niedriger ausfallen als die Analysten der Hamburg Commercial Bank das bislang erwartet haben (bisher: 3,2%).Tatsächlich würden die Analysten davon ausgehen, dass sich Deutschland in einer technischen Rezession befinde, da das BIP im vierten Quartal geschrumpft sei und dies auch im ersten Quartal zu erwarten sei. Der private Konsum dürfte sich in Q1 schwach entwickelt haben (die Einzelhandelsumsätze seien kaum gestiegen und Omikron habe viele Aktivitäten weiterhin behindert) und die Investitionstätigkeit dürfte auch gelitten haben. Die Auftragslage sei zwar weiterhin sehr gut. Aber die Probleme bei der Materialbeschaffung dürften sich auf die generelle Lieferfähigkeit und die Ausfuhren auswirken.