Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor einer "Rezession" in Deutschland waren groß, doch sie könnten sich mit den Septemberindikatoren erledigt haben, so die Analysten der DekaBank.



Erfreulichen Außenhandels- und Auftragseingangsdaten hätten schwache Industrieproduktionsdaten gegenübergestanden. Der Einzelhandel und die Bauproduktion seien weitgehend stabil gewesen.



Gesamtwirtschaftlich könnte Deutschland einer technischen Rezession knapp entkommen sein, denn es deute sich vor allem dank eines zunehmenden Konsums der privaten Haushalte und der öffentlichen Hand ein "Nullwachstum" an. (08.11.2019/ac/a/m)





