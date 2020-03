Einen Vorgeschmack auf das Ausmaß der bevorstehenden Rezession hätten die Frühindikatoren für den Berichtsmonat März geliefert. So seien die ZEW-Konjunkturerwartungen im März regelrecht eingebrochen, von 8,7 sei es auf -49,5 Saldenpunkte steil abwärts gegangen. Die besondere Betroffenheit des Dienstleistungssektors würden die Märzzahlen von Markit zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern verdeutlichen. Während der PMI für die Industrie "nur" auf 45,7 Punkte gesunken sei, habe die Zeitreihe für den Servicesektor den stärksten Monatsrückgang aller Zeiten von 52,5 auf 34,5 Punkte verzeichnet. Der aktuelle Stimmungseinbruch in den deutschen Unternehmen sei historisch ohne Beispiel.



Der ifo-Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft, sicher einer der verlässlichsten Frühindikatoren für die deutsche Konjunktur, sei im März auf 86,1 Punkte abgesackt. Noch dramatischer seien die Geschäftserwartungen zurückgegangen: Von 93,1 Punkten im Februar sei es in nur einem Monat auf 79,7 Punkten rasant abwärts gegangen und würden damit fast den Tiefpunkt aus der globalen Finanzkrise 2008/09 erreichen. Die aggregierten Märzzahlen dürften dabei sogar das Ausmaß der voraussichtlichen Krisenfolgen noch immer deutlich unterschätzen.



Analog zu der hohen Dynamik der Ereignisse im März habe sich offenbar auch die Wirtschaftsstimmung beinahe täglich weiter verschlechtert. Gegenüber den vorläufigen ifo-Daten für März vom 19.03., für die bereits rund 90% der Umfrageergebnisse vorgelegen hätten, sei am 25.03. eine spürbare Abwärtsrevision erfolgt. Betrachte man isoliert das Ergebnis der erst in der letzten Woche abgegebenen Fragebögen (rund 10%), so würden sich für diese Unternehmen komplett desaströse Werte ergeben. Die Erwartungskomponente für diese Gruppe läge noch einmal rund 20 Indexpunkte tiefer! Zudem sei nicht mit einer schnellen Aufhebung der Maßnahmen zu rechnen, wodurch sukzessive immer mehr Unternehmen in einem erheblichen Ausmaß die Belastungen direkt zu spüren bekommen würden.



Der Konjunkturverlauf sei nur schwer prognostizierbar, da hierfür entscheidend sein werde, wann der Fuß wieder von der Bremse genommen werden könne. Eine Lockerung der Beschränkungen sei aber nur eine notwendige und keine hinreichende Bedingung für eine Erholung - entscheidend werde das Verhalten der Konsumenten sein, die jedoch durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit geschmälerte Konsummöglichkeiten haben würden. Selbst bei einem günstigen Verlauf der Fallzahlen oder bei anderen positiven Entwicklungen zur Eindämmung der Pandemie (Medikament, Impfstoff) rechnen die Analysten der Nord LB daher mit einer Schrumpfung des deutschen BIP im Jahr 2020 um knapp 8%, das Ausmaß der Krise 2008/09 wird somit deutlich übertroffen. Bund und Länder hätten zur Eindämmung von Kollateralschäden und dauerhaften Krisenfolgen bereits eine Fülle zielführender Instrumente beschlossen. Die Schuldenquote dürfte daher aber wieder über 80% vom BIP springen. (Ausgabe April 2020) (30.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Pandemie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist wie ein Tsunami über Europa hereingebrochen und hat auch Deutschland fest im Griff, so die Analysten der Nord LB.Um den rasanten Anstieg der Fallzahlen (Stand Freitagmittag, 27.03.: 47.278 bestätigte Infizierte, 281 Tote) einzudämmen und möglichst wieder die Kontrolle über die Infektionsketten zu erlangen, sei die deutsche Gesellschaft und damit auch weite Teile der Wirtschaft in ein künstliches Koma versetzt worden. Das weitgehende Unterbinden sozialer Kontakte treffe besonders den Dienstleistungssektor hart. Aber auch im Produzierenden Gewerbe stehe teilweise die Produktion still, der Bausektor scheine sich zumindest besser als die Industrie halten zu können. Verwendungsseitig breche der private Konsum auf breiter Linie ein, abgesehen von den Umsätzen in Supermärkten und Drogerien. Das Hamstern von Klopapier, Nudeln, Seife und Trockenhefe würden den übrigen Nachfrageausfall natürlich nicht kompensieren können. Zusätzlich würden unter den miserablen globalen Wirtschaftsaussichten die Ausrüstungsinvestitionen und der Außenhandel leiden.