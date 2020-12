Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten Konjunkturindikatoren des Berichtsmonats Oktober liegen vor, und die vorläufige Bilanz fällt hervorragend aus, so die Analysten der DekaBank.Doch dies alles sei ein Blick in den Rückspiegel. Anhand von hochfrequenten Indikatoren haben wir einen zeitnah vorliegenden Wochenindikator gebaut, der eine Abschwächung der Konjunktur seit Mitte Oktober signalisiert, so die Analysten der DekaBank.Für das vierte Quartal würden die Analysten eine Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts erwarten, die im ersten Quartal ihre Fortsetzung finde, sofern die sich abzeichnende, notwendige Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen umgesetzt werde. (09.12.2020/ac/a/m)