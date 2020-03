Nehme man die Industrieaufträge des Januars als Maßstab, so müsste die "Party weitergehen". Im Januar seien diese um 5,5% mom angestiegen, die Bestellungen aus dem Ausland sogar um 10,5%. Doch hinter diesen guten Werten stecke vermutlich ein statistischer Fehler: Letzten Monat habe das Statistische Bundesamt berichtet, dass Maschinenbauaufträge zu spät gemeldet worden seien, weshalb laut den offiziellen Zahlen die Bestellungen um 2,1% mom gesunken seien. Im Januar sei aber keine Revision der Dezemberdaten erfolgt. Mit größter Wahrscheinlichkeit seien die nachgemeldeten Dezemberaufträge im Januar verbucht worden. Damit sei der Dezember unter- und der Januar überzeichnet. Nehme man Dezember und Januar zusammen und vergleiche diese mit dem vorangegangenen Zweimonatszeitraum, so ergebe sich ein leichtes Plus von 0,2%.



Der Außenhandel Deutschland sei im Januar defizitär gewesen: Die Einfuhr habe um 0,5% mom zugenommen, während die Ausfuhr stagniert habe. Im Einzelhandel seien die Umsätze zwar um 0,9% mom angestiegen, doch nach einem Rückgang im Vormonat um 2,1% mom hätte das Plus auch üppiger ausfallen können.



Perspektivisch braut sich ein Sturm zusammen: Die ersten Ausläufer der Corona-Epidemie treffen uns in Form schwächerer Exporte nach China, so die Analysten der DekaBank. Mit einer Verzögerung von rund sechs Wochen würden sich die Lieferengpässe bei Vorprodukten bemerkbar machen und die Produktion in Deutschland behindern. Beide Folgen des Stillstands in China wären beherrschbar gewesen, aber mit der weltweiten Ausbreitung des Virus - vor allem nach Europa - habe sich das Bild geändert. Nun müsse mit Nachfrageausfällen auf dem Heimatmarkt und mit unmittelbaren Lieferkettenproblemen gerechnet werden - zu groß sei die wirtschaftliche Verflechtung innerhalb der Europäischen Union. (09.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland hat nochmals etwas Anlauf genommen, bevor die Corona-Epidemie es ausbremst, so Dr. Andreas Scheuerle von der DekaBank.Die heute gemeldeten Produktionsdaten für Januar hätten mit einem Anstieg um 3,0% im Vormonatsvergleich (mom) deutlich auf der positiven Seite überrascht (Bloomberg-Median und DekaBank: 1,7% mom). Drei Faktoren hätten die Produktion in diese Höhe getrieben: Erstens seien Produktionsausfälle aufgrund der ungewöhnlich vielen weihnachtlichen Brückentage im Vormonat nachgeholt worden (Industrieproduktion: 2,8% mom). Zweitens sei die Witterung im Januar ungewöhnlich mild gewesen, sodass die Bauproduktion (4,7% mom) auf vollen Touren habe laufen können. Drittens seien die Auswirkungen der globalen Stabilisierung zum Tragen gekommen - bevor Corona zugeschlagen habe. All das sind aber Momentaufnahmen: Je weiter wir in das erste Quartal vordringen, desto stärker werden alle positiven Entwicklungen gegenüber den Belastungen durch Corona in den Hintergrund treten, so die Analysten der DekaBank.