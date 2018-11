Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine sehr solide Entwicklung genommen und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 13 Quartale in Folge steigern können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die in den vergangenen Monaten beobachtbare Eintrübung der Sentimentindikatoren (PMI, ZEW, ifo) spreche für ein insgesamt schwächeres BIP-Momentum verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 13 Quartale (+0,5-0,6% g. Vq.). Vor dem Hintergrund einer robusten Inlandsnachfrage würden die Analysten für die kommenden Quartale aber dennoch wieder mit deutlich positiven BIP-Zuwachsraten rechnen.Auch im Konsens werde mittlerweile für das 3. Quartal ein negatives BIP-Wachstum unterstellt. Die Detaildaten, aus denen man Implikationen für künftige Entwicklungen ableiten könne, würden erst am 24. November veröffentlicht. Daher sei heute nicht mit größeren Reaktionen an den Zins- und Devisenmärkten zu rechnen. (14.11.2018/ac/a/m)