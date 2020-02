Bonn (www.aktiencheck.de) - Das deutsche BIP ist im Jahr 2019 - preis- und kalenderbereinigt - immerhin noch um 0,6 Prozent zum Vorjahr gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.



Das Wachstumsprofil über die Quartale zeige aber mit +0,5/-0,2/+0,2 und 0,0 Prozent (jeweils zum Vorquartal), dass die Konjunkturschwäche noch nicht überwunden sei. Die schwache Dynamik zum Jahresende sei auch ein Problem für das laufende Jahr, da der statistische Überhang mit 0,1 Prozent ausgesprochen gering sei. Hierbei handele es sich um das BIP-Wachstum, das sich für 2020 ergäbe, wenn die Wirtschaftsleistung im gesamten Jahresverlauf auf dem im 4. Quartal 2019 erreichten Niveau stagnieren würde. Die Deutsche Bank rechne daher unverändert mit einem abermals nur sehr moderaten Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent, womit sich die deutsche Wirtschaft erneut als Bremsklotz für das BIP-Wachstum der Eurozone erweisen könnte. Letzteres habe der schwachen Entwicklung hierzulande im 4. Quartal mit einem Plus von 0,1 Prozent gerade noch trotzen können. Ungeachtet der enttäuschenden Daten sei der vorherige Abwärtstrend des Euro am Freitag zu einem Halt gekommen. Auslöser seien die die Erwartungen enttäuschenden US-Daten aus Einzelhandel und Industrie gewesen. Das Verarbeitende Gewerbe sei durch die Produktionsausfälle beim Flugzeughersteller Boeing, die Energieproduktion durch das untypisch milde Wetter im Januar gebremst worden. Der Euro habe sich nach Veröffentlichung der Daten etwas oberhalb von 1,085 stabilisieren können. (17.02.2020/ac/a/m)



