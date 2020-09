Bonn (www.aktiencheck.de) - Während der Dienstleistungssektor etwas an Fahrt eingebüßt hat, entwickelt sich die Industrie immer mehr zu einem Treiber der Konjunkturerholung in Deutschland, so die Analysten von Postbank Research.



Der Einkaufmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe sich im September stark verbessert und befinde sich auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Vor allem die Auslandsaufträge hätten zuletzt deutlich zugenommen, dank einer schnellen Erholung des globalen Handels. Dieser habe inzwischen schon wieder drei Viertel seines krisenbedingten Rückgangs wettgemacht.



Der weltweite Handel dürfte sich in den kommenden Monaten weiter erholen. Hiervon werde die exportorientierte deutsche Wirtschaft in starkem Maße profitieren. Die Analysten würden erwarten, dass etwa ein Drittel des BIP-Wachstums in 2021 vom Außenhandel kommen werde. Das seien keine schlechten Aussichten für die Autoindustrie, den Maschinenbau, die Elektrotechnik und die Chemieindustrie - die vier wichtigsten Exportbranchen in Deutschland. (29.09.2020/ac/a/m)



