Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem robusten Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2019 von 0,4% gegenüber den drei Monaten zuvor wird die Schrittfolge im zweiten Vierteljahr langsamer sein, so die Analysten der Helaba.Das deutsche Wirtschaftswachstum werde im zweiten Halbjahr im Wesentlichen von einer starken Konsumkonjunktur getragen werden. Die Tariflöhne dürften 2019 um rund 3% zulegen, während die Inflation nur 1,5% erreiche. Auch wenn sich der Arbeitsmarkt zurzeit langsamer verbessere, werde die Beschäftigung 2019 erneut höher ausfallen als im Jahr zuvor. Die Bauwirtschaft erhalte Impulse aus dem Wohnungsbereich. Allerdings erschwere die hohe Kapazitätsauslastung der Branche weitere Steigerungen. Zudem würden die Baukosten deutlich zulegen und höhere Wohnimmobilienpreise die Erschwinglichkeit von Wohneigentum verringern, zumal die Hypothekenzinsen nicht weiter fallen würden. Der öffentliche Bau profitiere von den Infrastrukturprogrammen der öffentlichen Hand. Der Wirtschaftsbau wachse nur moderat. In der Summe sollten die Bauinvestitionen 2019 um rund 2% zulegen.Im zweiten Halbjahr dürfte auch das Verarbeitende Gewerbe wieder zum Wachstum beitragen. Der Rückgang der Auftragseingänge habe mit rund 10% seit Ende 2017 das Niveau vergleichbarer Abwärtszyklen erreicht. Allmählich sollten positive Effekte in den Grundstoffindustrien über den Aufbau der Läger zu erwarten sein. Die Handelspolitik habe die Industrieunternehmen stark verunsichert. Zumindest werde nun zwischen den USA und China weiter um ein Abkommen gerungen. Positiv wirke, dass die Zölle in die Volksrepublik für Unternehmen außerhalb Amerikas für viele Güter gesenkt worden seien. Zudem würden die bereits beschlossenen oder in Umsetzung befindlichen Abkommen der EU mit Kanada, Japan, dem Mercosur-Staatenbund und Vietnam die Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen verbessern. Trotz der erwarteten Aufhellung des Handelsklimas dürfte der deutsche Außenhandel 2019 das Wirtschaftswachstum bremsen. Die Importe würden mit voraussichtlich 4% stärker zulegen als die Exporte mit 3%. In diesem Umfeld würden die Ausrüstungsinvestitionen maximal um 2% zunehmen. (03.07.2019/ac/a/m)