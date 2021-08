Die besonders von den Auswirkungen durch die Bundes-Notbremse betroffenen Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen konnten ihren realen Umsatz nach den Lockerungen im Juni 2021 gegenüber Mai 2021kalender- und saisonbereinigt mehr als verdoppeln (+114,0%), er liegt dennoch 49,6% unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020. Gegenüber Juni 2020 stieg der reale Umsatz um 4,2%.



In der Gastronomie stieg der Umsatz im Vormonatsvergleich kalender- und saisonbereinigt real um 44,7%, allerdings lag er damit immer noch 35,9% unter dem Niveau vom Februar 2020. Im Vergleich zum Juni 2020 war der Umsatz real 3,1% niedriger. Innerhalb der Gastronomie stieg der Umsatz der Caterer gegenüber Mai 2021 kalender- und saisonbereinigt real um 2,6%. Im Vergleich zum Februar 2020 setzten die Caterer jedoch 40,0% weniger um. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag das Umsatzplus real bei 10,7%.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/08/PD21_390_45213.html (18.08.2021/ac/a/m)







