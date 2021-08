In den Produktionszahlen würden diese Erfolgsmeldungen aber keinen Niederschlag finden: In fünf von sechs Monaten sei in diesem Jahr die Produktion im produzierenden Gewerbe (wie auch die der Industrie) gesunken und liege nun mehr als vier Prozent unter dem Stand vom Dezember 2020. Immer deutlicher und klarer würden die Behinderungen durch Liefer- und Transportengpässe zutage treten. Inzwischen würden beinahe 64% der vom ifo-Institut befragten Industrieunternehmen von Produktionsbehinderungen durch Materialmangel berichten, so viele wie noch nie. In der Bauwirtschaft seien es zwar "nur" knapp 42%, doch auch das sei der zweithöchste Wert aller Zeiten. Im Juni habe die industrielle Erzeugung um 1,1% gelegen, die Bauproduktion um 2,6% und die im produzierenden Gewerbe um 1,3% unter dem jeweiligen Vormonatswert.



Die heute veröffentlichten Außenhandelsdaten schienen auf den ersten Blick erfreulich: Die Ausfuhr habe um 1,3% mom zugenommen und habe im zweiten Quartal 2,1% über dem Vorquartalsniveau (qoq) gelegen. Rechne man die Preisniveausteigerung heraus, verbleibe ein monatliches Plus von 0,5% mom bzw. eine Stagnation im zweiten Quartal. Die "Ausfuhrerfolge" im zweiten Quartal seien also lediglich die Folge von Preiserhöhungen gewesen. Betrachte man ferner die Entwicklung des Welthandels im Vergleich zur deutschen Warenausfuhr, dann zeige sich eine Entkoppelung: Die deutsche Ausfuhr komme der Dynamik des Welthandels nicht mehr hinterher. Das dürfte ebenfalls auf die Lieferengpässe hierzulande zurückzuführen sein.



Die kräftigsten Impulse seien im Juni vom deutschen Einzelhandel gekommen. Nach einem Anstieg im Mai um 4,6% mom habe dieser im Juni nochmals um 4,2% mom zugelegt. Damit sei das Niveau vom November 2020 fast wieder erreicht worden.



Die Engpässe bei Vorprodukten und Transportkapazitäten würden immer mehr zu einer Gefahr, nicht nur für die Industrie und das Baugewerbe, sondern inzwischen auch für die Konjunktur insgesamt. Aktuell könnten die negativen Auswirkungen der Engpässe noch vom Handel und den Dienstleistern kompensiert würden, die nun auf dem besten Wege seien, die Lockdown-Folgen hinter sich zu lassen. Doch diese Sonderkonjunktur werde nicht ewig währen. (09.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktursignale im Berichtsmonat Juni waren alles andere als eindeutig, so die Analysten der DekaBank.Die Auftragseingänge der Industrie seien einmal mehr Spielball der Großaufträge gewesen. Nach einem Rückgang im Vormonat um 3,2% im Monatsvergleich (mom) hätten diese um satte 4,1% mom zugelegt. Ohne Großaufträge wäre immer noch ein solides, aber merklich geringeres Plus von 1,7% mom zustande gekommen. Großaufträge herauszurechnen sei aus zweierlei Hinsicht sinnvoll: Erstens, sie seien singuläre Ereignisse und würden das Bild der konjunkturellen Grunddynamik verzerren. Zweitens, sie würden nicht sofort produktionswirksam. So führe beispielsweise ein Großauftrag im Bereich des Flugzeugbaus oftmals erst nach sehr langer Zeit zum Produktionsbeginn, und die Produktionsfortschritte würden scheibchenweise und nicht wie bei den Aufträgen en bloc verbucht. Insgesamt aber müsse das Fazit lauten: Die Auftragsbücher der deutschen Industrie seien abermals dicker geworden.