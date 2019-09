Im zweiten Quartal seien positive Wachstumsimpulse vom privaten und staatlichen Konsum gekommen. Die Bruttoanlageinvestitionen seien rückläufig gewesen, was auf den sinkenden Bauinvestitionen basiert habe. Mit dem gestiegenen Lageraufbau seien allerdings die Bruttoinvestitionen insgesamt positiv gewesen. Die Exporte seien deutlich stärker gesunken als die Importe, weswegen neben den Investitionen ebenfalls der Außenhandel das Wachstum gebremst habe.



Mit dem weiterhin nicht gelösten Handelsstreit zwischen den USA und China und dem Risiko eines ungeordneten Brexit wachse für Deutschland die Gefahr einer Rezession, die sich bis zum Jahresende 2019 hinziehen könnte. Auch der Dienstleistungssektor, der sich bislang als Wachstumsstütze erwiesen habe, könnte stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, was sich in einer Schwächung des privaten Konsums bemerkbar machen dürfte. Entsprechend sollte das BIP in diesem Jahr nur um insgesamt 0,4% steigen.



Im kommenden Jahr dürften die quartalsweisen Wachstumsraten wieder positiv ausfallen, denn nach einem ersten Schock sollte sich die Lage rund um den Brexit wieder beruhigen, die Bundesregierung dürfte ein Konjunkturpaket schnüren, um die Folgen der Konjunkturabschwächung abzumildern, und die sehr günstigen Finanzierungsbedingungen würden die Wirtschaft stimulieren. Damit dürfte ein Wachstum von 0,9% zu Buche stehen (kalender- und arbeitstagebereinigt: 0,5%). Belastend wirke aber weiterhin der Handelskonflikt, bei dem die Analysten der Hamburg Commercial Bank keine schnelle Lösung erwarten würden. (25.09.2019/ac/a/m)







