Die Erwartungen der von sentix befragten Finanzanalysten für Deutschland haben sich im Februar stärker eingetrübt als für den gesamten Euroraum, so die Analysten der Helaba.2017 habe das deutsche Bruttoinlandsprodukt mit kalenderbereinigt 2,5% deutlich zugelegt. Auch im Schlussquartal sei die Dynamik mit einem Zuwachs von 0,6% gegenüber den drei Monaten zuvor hoch ausgefallen. In der Berichtswoche würden die Komponenten des BIP veröffentlicht. Nach ersten Informationen habe der Außenhandel, der im Gesamtjahr nur unwesentlich zum Wachstum beitragen habe, die Dynamik zum Jahresende wesentlich getragen. Zum zweiten Mal in Folge habe die Entwicklung der privaten Konsumausgaben enttäuscht. Die höhere Inflation bei gleichzeitig nur mäßig steigenden Tarifeinkommen dürfte die Verbraucher beim Einkaufen gebremst haben. Im ersten Halbjahr 2017 sei der Konsum noch wesentlich lebhafter gewesen. Die öffentlichen Verbrauchsausgaben hingegen hätten weiter zugelegt. Die Impulse von den Investitionen seien überschaubar gewesen: Einem moderaten Plus bei den Ausrüstungen habe ein kleines Minus bei den Bauinvestitionen gegenübergestanden.Der Wachstumshöhepunkt dürfte bereits hinter uns liegen, so die Analysten der Helaba. So belaste der stärkere Euro, der gegenüber dem US-Dollar seit Anfang 2017 um rund 18% aufgewertet habe. Dies verteuere europäische Waren im Ausland. Gegenüber den wichtigsten Handelswährungen liege das Plus bei über 8%. Auch der Ölpreis wirke sich schon seit längerem nicht mehr positiv aus: In Euro gerechnet sei er seit dem Tiefpunkt Anfang 2016 um etwa 50% gestiegen. Jedoch hätten die Investitionen zuletzt weltweit an Fahrt gewonnen und die Rahmenbedingungen für den Konsum seien mit sich bessernder Beschäftigung und steigenden Einkommen in diesem Jahr positiv. Trotzdem dürften sich die zuletzt hohen Expansionsraten allmählich dem niedrigeren Wachstumspotenzial annähern. Größere Wachstumsängste seien allerdings nicht gerechtfertigt. Nach einem Zuwachs des BIP in Deutschland von kalenderbereinigt 2,5% dürfte 2018 etwa 2% erreicht werden.