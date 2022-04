Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zieht man eine Bilanz der wirtschaftlichen Folgen des Winterlockdowns, so fällt diese erfreulich aus: Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um nur 0,3% im Vorquartalsvergleich (qoq) im Schlussquartal 2021 legte dieses im ersten Quartal 2022 um 0,2% qoq zu, so die Analysten der DekaBank.



Details gebe es noch nicht, nur spärliche Aussagen von Destatis. Danach hätten die Investitionen deutlich im Plus gelegen, der Außenbeitrag habe dagegen das Wachstum gebremst. Gemäß den Indikatoren habe der Konsum wohl im Minus gelegen, habe sich aber im Verlauf des Quartals erholt, weil die Bremseffekte von Corona abgenommen hätten.



Mit Schwung dürfte Deutschland aufgrund der Nachholeffekte in das zweite Quartal gestartet sein. Diese würden aber abebben und die Inflation werde sich zunehmend dämpfend bemerkbar zu machen. (29.04.2022/ac/a/m)





