Der Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln erlebte im September 2021 einen Umsatzrückgang. Hier waren die realen Umsätze im September 2021 kalender- und saisonbereinigt 5,1% niedriger als im Vormonat und lagen 8,8% über dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. Der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren verzeichnete einen Umsatzrückgang von 9,6% gegenüber August 2021 und liegt mit 7,8% deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (zum Beispiel Waren- und Kaufhäuser) sank der Umsatz um 4,3% gegenüber dem Vormonat und liegt mit 0,4% leicht unter dem Vorkrisenniveau. Der Umsatz im Handel mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf war 6,1% niedriger als im August 2021 und 4,5% höher als im Februar 2020.



Der Internet- und Versandhandel verzeichnete ein reales, kalender- und saisonbereinigtes Umsatzminus von 2,0% im Vergleich zum Vormonat. Die Umsätze liegen in dieser Branche mit +27,2% weiterhin deutlich über dem Niveau vom Februar 2020.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/11/PD21_503_45212.html (01.11.2021)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im September 2021 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 2,5% und nominal (nicht preisbereinigt) 2,3% weniger umgesetzt als im August 2021, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der Einzelhandelsumsatz im September 2021 real 3,7% höher. Gegenüber dem Vorjahresmonat September 2020 sank der Umsatz im September 2021 real um 0,9% und stieg nominal um 1,4% an.