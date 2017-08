Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das deutsche Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,6% gegenüber dem Vorquartal (qoq) zu, so die Analysten der DekaBank.



Gleichzeitig sei es zu substanziellen Revisionen gekommen, die die Konjunkturdynamik in der Vergangenheit erhöht hätten. Da dies aber auch auf das laufende Jahr ausstrahle, müssten die Prognosen - ohne Änderung des Konjunkturbilds - um rund 0,2 Prozentpunkte nach oben revidiert werden.



Im zweiten Quartal sei die Binnennachfrage die treibende Kraft gewesen, der Außenbeitrag habe gebremst. Dass dennoch ein so hohes Wachstum habe erzielt werden können, zeige, wie wichtig das zweite Standbein der Binnennachfrage sei. (15.08.2017/ac/a/m)





